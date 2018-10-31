Электронная коммерция и маркетинг в Украине: реалии и ближайшее будущее

E-commerce и digital marketing уверенно занимают лидерские позиции среди трендов в ритейле Украины. Системное использование цифровых технологий способствует качественной конкуренции, привлечению лояльных клиентов и прогнозированию потребительского спроса.

Как программные решения помогают привлекать и удерживать клиентов

Электронные системы управления анализируют каждый шаг покупателя и помогают удерживать потребителя. По данным исследования компании Forrester Consulting, в 2017 году 91% покупателей отдавали предпочтение компаниям, которые обеспечивают лучший опыт клиента.

Программные решения формируют реальную картину эффективности рекламных и PR-мероприятий. Компания получает возможность быстро реагировать на конъюнктурные изменения. Также максимально точно прогнозируется динамика продаж и потребительского спроса.

В этой ситуации особую актуальность приобретают решения немецкой компании SAP SE – мирового производителя программного обеспечения для бизнеса. Тут выделили технологии взаимодействия с клиентами в специальное направление – SAP Customer Experience С/4HANA.

Платформа SAP C/4HANA организовывает взаимодействие с клиентами сегментов B2B и B2C. Решение дает возможность единой коммуникации по всем каналам, построения омниканального диалога с клиентом и включает:

SAP Marketing Cloud – полная автоматизация цифрового маркетингового цикла, создание блоков единого клиентского профиля, сегментации и планирования кампаний, маркетинговой аналитики и атрибуции по каналам коммуникаций.

SAP Commerce Cloud – организация взаимодействия в онлайн-каналах: интернет-сайты, витрины и электронные магазины, личные кабинеты и мобильные приложения для B2B/B2C клиентов, конфигуратор тарифных планов и продуктов.

SAP Sales Cloud – комплексное решение, которое позволяет реализовать мобильные приложения для сотрудников продаж, тарификацию, управления вознаграждениями и контрактами.

SAP Service Cloud – управление заданиями и сервисными заявками, контроль мобильных сотрудников, задание автоматизации контактного центра, краудсорсинг выездных бригад.

SAP Customer Data Cloud (Gigya) – объединяет три интегрированных решения и обеспечивает защищенную идентификацию клиентов независимо от канала или устройства, которое используется: персонализированное взаимодействие, прозрачность и контроль (GDPR), конфиденциальность данных.

В Украине среди других решения SAP Customer Experience внедряет компания «Агелес», которая с 2006 года является официальным партнером SAP SE и имеет значительный опыт работы с отраслью торговли и дистрибуции.

Как присоединиться к пользованию решениями SAP Customer Experience

15 ноября в Киеве состоится SAP Customer Experience Day. Компания «Агелес» – Серебряный партнер мероприятия, во время которого ведущие европейские эксперты расскажут участникам о трендах этого направления. Конференция проводится для руководителей компаний, планирующих внедрение решений SAP в ближайшее время.

Это насущная потребность для украинского бизнеса. По данным эксперта «Nielsen Україна» в отрасли розничной торговли Юрия Лищука, 25% продаж и 70% поездок за покупками на рынке FMCG приходится на малые форматы.

Это доказывает, что небольшие магазины четко попадают в целевую аудиторию и удовлетворяют потребности клиентов, для которых важно удобство покупки.

Именно поэтому в Украине наблюдается стремительное развитие онлайн-магазинов с качественным гибким сервисом и большим ассортиментом на виртуальных полках. Трендом становится трансформация классического офлайн-ритейла – модель продаж на основе предпочтений клиента формирует искусственный интеллект.

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