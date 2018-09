El País (Испания): Какой Европа хочет видеть мировую торговлю?

(No Ratings Yet)

El Pais, Испания © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Почему Европа не прислушивается к заманчивым песням протекционизма? Почему ей интересен либеральный коммерческий мир? Из-за выгоды. Потому что Евросоюз является ведущей мировой экономической силой, вторым в мире экспортером, совсем чуть-чуть отставая от Китая, и первым импортером, утверждает El País. Совокупность этих тенденций привела к появлению новой торговой стратегии Европы еще задолго до приземления в Белый дом Дональда Трампа.

Хавьер Видал-Фолк (Xavier Vidal-Folch)

Почему Европа не прислушивается к заманчивым песням протекционизма? Почему ей интересен либеральный коммерческий мир? Из-за выгоды. Потому что Евросоюз является ведущей мировой экономической силой, вторым в мире экспортером (совсем чуть-чуть отставая от Китая) и первым импортером.

Каждое седьмое рабочее место в Европе (более 31 миллиона) напрямую зависит от экспорта. И это лучшие места, высокооплачиваемые, с высочайшей конкуренцией. Такая ситуация сложилась во всех 28 странах-членах ЕС. А косвенно от экспорта зависит еще 16% мест, связанных с внешними продажами других стран ЕС (например, предоставление полуфабрикатов или испанских промежуточных продуктов для немецкого экспорта). Подробнее об этом можно почитать в отчете Европейской комиссии 2015 года «ЕС экспортирует миру: влияние на занятость и доходы» («EU exports to the world: effects on employment and income»).

Более 600 тысяч европейских малых и средних предприятий, на которых трудятся более шести миллионов работников, экспортируют товары и услуги остальному миру. Это составляет около трети всех заграничных продаж. Если не случится никакой катастрофы, доля международного рынка в растущей европейской экономике в ближайшем будущем должна вырасти. Ведь, по оценкам специалистов, в следующие 10-15 лет мировая экономика сделает значительный скачок как раз вне пределов старого континента.

Project Syndicate08.08.2018Ёмиури симбун04.07.2018ИноСМИ06.04.2018Die Welt24.04.2018Географическая открытость приводит к большому росту конкурентоспособности. И рост этот становится все более значительным благодаря влиянию мировых производственно-сбытовых цепочек: процент импортированного сырья и полуфабрикатов, включенных в экспортируемые из ЕС продукты и услуги, составляет 15%, что в два раза больше, чем в 1995 году. ЕС является крупнейшим мировым инвестором (44% от общей суммы вложений), а 36% иностранных вложений идут напрямую ему. Подробнее об этом можно почитать в отчете Европейской комиссии от 25 марта 2015 года «Как торговая политика и региональные торговые соглашения поддерживают и усиливают экономические показатели ЕС» («How trade policy and regional trade agreements support and strenghthen EU economic performance»).

Совокупность этих данных, тенденций и приобретенного опыта привела к появлению новой торговой стратегии Европы еще задолго до приземления в Белый дом Дональда Трампа. Ее воплощение в жизнь началось в 2015 году, после сообщения «Торговля для всех» («Trade for all).

Эта новая стратегия предусматривала большие инвестиции и необходимость их включения в новые торговые договоры. Подразумевала необходимость сохранения ценностей и социальной и экологической модели в международных коммерческих перевозках. Подразумевала соответствие товарообмена новым реалиям глобальных производственно-сбытовых цепочек, в которых каждая деталь производится в новой стране, что приводит к необходимости взаимосвязанного подхода. Подразумевала первостепенную роль сектора услуг, ведь 40% экспортируемых товаров требуют выполнение какой-либо услуги (например, установки, послепродажного обслуживания и техобслуживания). Новая стратегия подразумевала увеличение сетевого бизнеса, повышение креативности в области исследований, разработок и инноваций, которая обеспечивает рабочими местами треть всех работников ЕС и составляет около 90% европейского экспорта.

Естественно, торговые договоры, заключенные с тех пор (с Кореей, Канадой, Японией) соответствуют большей части этих требований.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.





Источник