Эксцесс Хоффа и фактор «верифицированной честности»: взгляд романтика — EADaily

Истеблишменту, избирателям и всем, всем, всем посвящается…

В списке «когнитивных искажений» (систематических шаблонов отклонения от нормы или рациональности) присутствует «генерализация частных случаев». По классическому определению «безосновательный перенос характеристик частных или даже единичных случаев на обширные их совокупности». Ну, да Бог с ним, пусть «когнитивное», пусть «искажение», пусть даже «отклонение от нормы» — но как приятно думать, что это естественное стремление человека и человечества к честности может быть еще не до конца утоплено в болоте политической бойни и вонючей жиже избирательных кампаний.

И волки целы, и овцы сыты

Итоги промежуточных выборов в США (сенат, палата представителей, губернаторы) удовлетворили, похоже, всех. Республиканцы Дональда Трампа, злобным волком «съевшие» демократов на президентских выборах-2016, оставили за своей партией большинство в Сенате, прибавив для своей партии два места, и теперь успешный импичмент Трампа, о необходимости которого все время говорили демократы, уже не свершится. Без поддержи в Сенате она не возможна. Республиканцы сохранили большинство и среди губернаторского корпуса (27 кресел, против 23-х у противников), хотя и потеряли шесть «бойцов».

Зато демократы «взяли» Палату представителей. Сторонники Хиллари Клинтон получили 39 или 40 новых мест (в подсчете гонки на округе «Калифорния-21» демократ Ти Джей Кокс на 436 голосов опережает республиканца Дэвида Вальдао) и превратились в «большинство». Теперь могут с азартом ставить палки в колеса администрации Трампа, преследуя его финансовыми отказами, специальными расследованиями и угрозой импичмента.

В целом же «синяя» (демократическая) волна так и не превратилась в цунами, которая бы утопила «красные» (республиканские) штаты. Трампа если и «распяли…», то «не сильно». Сам Дональд Фредович публично доволен: «От многих людей получил так много поздравлений с Большой Победой, одержанной прошлой ночью… Теперь мы все можем вернуться к работе и заниматься делами!» (из твита Трампа от 7 ноября).

Прогнозы о будущей работе и делах американского президента сейчас делают все, кому не лень. Но судьба почти всех политических оракулов — это 10% своего времени давать предсказания, а 90% — объяснять, почему они не сбылись. Поэтому я не о политике, а о политической наивной романтике.

Завидная смерть после насыщенной жизни

16 октября в борделе «Ранчо любви Вегас» (Love Ranch Vegas) в городке Кристал (Невада) умер его хозяин Деннис Аллан Хоф. Завидно умер: после крутой попойки в честь своего 72-летия.

В США его называли «самым известным сутенером Америки». Хоф владел стриптиз-клубом и пятью элитными публичными домами, в том числе уже легендарным «The Moonlite BunnyRanch» (ранчо Лунного кролика) в 10 километрах от столицы штата Карсон-сити. И всего в часе самолетом от Лас-Вегаса, столицы американских азартных денег. А от места последней выпивки Денниса (бордель Love Ranch Vegas) до столицы империи азарта и того меньше — чуть больше 100 миль.



Подъезд к ранчо Лунного кролика

Причем бордели Хофа это не «лежка» для дорожных проституток, а то, что у них называется «высокий профиль» (high profile). Значит недешевые — четыре дня в Любовном ранчо Вегас — $ 75 000. И управлять борделями Хоф умел хорошо: даже книгу написал, «Искусство сутенера».



Само ранчо. Источник: liberalamerica.life

Хоф был «человеком команды» и возглавлял Ассоциацию владельцев публичных домов Невады. Статус интересный, горячий и поэтому неизбежно медийный. Хоф регулярно появлялся в эфире и на экране, причем не «абы где», а на программах Опры Уинфри, Говарда Стерна, The Today Show, Fox News и прочих. В общем, на исходе жизни Деннис имел все основания сказать: «Я немного богат, я знаменит, и я окружен горячими цыпочками. Мне наплевать, что кто-то говорит обо мне».



Иллюстрация: cinemablend.com

Победа после смерти

Но говорить о себе Дэннис заставил много даже после смерти. В основном, после смерти… В 2016 году Хоф ринулся в политику, в депутаты Ассамблеи Невады (нижняя палата законодательного органа штата) от 36-го района с центром в Пахрампе. И проиграл республиканские праймериз Джеймсу Оскарсону. Но срок у невадских депутатов недолог, всего два года, поэтому уже 12 июля 2018 года Хоф отомстил, выиграв праймериз у того же Оскарсона.

И вышел на финиш против кандидата от демократов, учительницы Лесии Романов…

И умер в окружении девочек, друзей и выпивки…



Иллюстрация: cnbc.com

Но 6 ноября, через три недели после смерти, он убедительно, со счетом 63,1% против 36,9% победил Лесию. Хотя и у избирательных урн, и везде, где только возможно, были вывешены уведомления о смерти кандидата.

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Сначала я, грешным делом, подумал, что электорат 36-го района просто весело и от души поиздевался, затроллив своими голосами и республиканцев (претендент — мертвец), и демократов (мертвец победил живого демократа), и весь избирательный цирк в целом. Но!

Деннис Хоф был евангелистом, то есть человеком, убежденным, что эгоизм и бездушие современного общества можно устранить только следованием этике Христа: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). «Чистые сердцем» это, в первую очередь,»честные». Формат занятий Хофа, конечно, не особо отвечал религиозной этике, но, во-первых, Иисус все-таки спас блудницу от побивания камнями и, во-вторых, ведь «деньги не пахнут» — это еще римский император Веспасиан заметил, обложив налогом отхожие места.

И на камнях растут деревья…

Поэтому когда 12 июня пришло известие о том, что Хоф выиграл конкурс кандидатур на избрание в Ассамблею Невады, евангельский пастор из Пархампа Виктор Фуэнтес сказал, что он «закрыл глаза и помолился». Потому что он не просил Бога послать в Неваду «республиканца» Хофа, трижды разведенного автора «Искусства сутенера». Тем более, что христианские группы давно сплотились против узаконивания индустрии борделей в штате. То есть, против бизнеса Дэнисса Хофа.

Однако Фуэнтес был готов игнорировать историю Хофа в качестве защитника торговли плоти и благодарил Бога за его победу. «Люди хотят знать, как евангелист может поддержать самопровозглашенного сутенера, — рассказывал пастор в интервью агентству „Рейтер“, — Причина проста. У нас есть политики, они могут говорить хорошие слова, не спать с проститутками, быть хорошим соседом. Но по своим решениям у них есть зло в их сердце. Деннис Хоф не такой».

Или Роберт Томас, отставной прокурор и евангелист, который вместе со своей женой Дебби проголосовал за Хофа. Он сказал, что публичные дома Денниса его сильно беспокоят, но он готов их игнорировать, потому что «Деннис Хоф, кажется, известен как человек, который делает то, что говорит».

Конечно, так считали не все евангелисты, даже в Неваде. Пол Гуле, пастор, возглавляющий Международную церковь Лас-Вегаса, говорил о своем разочаровании тем, что владелец борделя заработал место в общем избирательном бюллетене: «Профессия Хофа — зарабатывать деньги на молодых женщинах, которые продают свои тела за сексуальные услуги. Это унизительно для женщин. Я не могу понять тех, кто это поддерживает».

Оценки разные, но результат-то один: Хоф, точнее «светлый образ его», выиграл выборы. Выиграл даже не на программе (как таковой ее не было вообще), а на образе «честного человека против зажравшегося истеблишмента». И немного на образе Трампа. После победы на праймериз он назвал себя «Трампом из Пахрампа». Хотя местные республиканские лидеры его совсем не поддерживали. Но Деннис и не стремился к поддержке партии, используя логику политических движений Дональда Трампа, а не его республиканской «ниши». Он заявлял: «Это действительно движение Трампа. Люди на мгновение отбрасывают свои моральные убеждения, свои религиозные убеждения, чтобы получить кого-то, кто честен на посту». А Трамп, вспомним, тоже пробился в Белый дом в технологически безукоризненном образе честного борца.

Что это было?

Эпизодический комикс в грандиозной баталии американской избирательной кампании? Возможно… А может быть и другое.

Я немолодой белый гетеросексуал, всю жизнь гонявшийся за образом брутального мачо и веселым флиртом. Поэтому мне терять нечего и почему-то хочется верить, что эксцесс Дэнниса Хофа доказывает, что здоровому, жизнерадостному и любвеобильному человечеству уже надоедает отвратная (во всяком случае — для меня) неолиберальная картина мира торжествующего гомосексуализма, трансгендерства и «третьего пола». И во «властители дум», как и электоральных симпатий, выходят герои, знающие толк именно в старом добром традиционном общении с противоположным полом. Как и в других старых добрых традициях.

Как, например, в честности. Причем в политической честности, в верифицированной (подтвержденную повседневной практикой) честности. А не в голом популизме избирательной гонки, под которым ныне можно понимать только «нечто, не предназначенное к исполнению». И пример Хоффа показывает, что «верифицированная честность» может оказаться эффективной политической технологией.

Хотелось бы надеяться, что в Неваде проклюнулся росток общественного «запроса на честность». Ведь Хоффа не забыли. 16 ноября в евангелистском Pahrump Nugget Events Center состоялась поминальная служба в честь Хофа — пришли сотни людей. Местная газета Pahrump Valley Times назвала этот день вечером печали и торжественности, а также смеха и улыбки. Возможно это и «гонорарная заказуха», но и здесь произошел интересный момент. Джеймс Оскарсон, демократ и конкурент Хоффа на выборах 2016 года, заявил о своем намерении занять освободившуюся вакансию. В день памяти Хофа собравшиеся подписали петицию: «Мы, нижеподписавшиеся, настоятельно призываем Комиссию округа Най назначить кого-то, кто заменит г-на Хофа из тех, кто поддержал г-на Хофа и, как правило, разделял его консервативные убеждения… С этой целью мы решительно выступаем против любых попыток назначить бывшего члена Ассамблеи Джеймса Оскарсона для заполнения этой вакансии».

26 ноября был сорокаднев по Дэннису Хофу. Я выпил за него стакан горилки.

Добрая ему память!

Андрей Ганжа





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