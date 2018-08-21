Экспорт Вьетнама в 5 раз больше, чем экспорт Украины! Почему и что делать?

Экспорт Вьетнама в 5 раз больше, чем экспорт Украины! Почему и что делать?

Пока наши горе-реформаторы занимаются перекрашиванием заборов и маниловщиной, наша экономика вынуждена выживать. Обидно. Тем более когда читаешь данные Мирового банка и оказывается, что экспорт товаров из Вьетнама за 2017 год оказался на уровне 214 млрд долл., а Украина смогла поставить на экспорт только 43 млрд долл. Кто бы мог подумать! Но здесь нужно не думать, а делать.

В далеком 2006 году экспорт товаров из Украины и Вьетнама практически совпадал и составлял около 38 млрд долл. Но после этого прошли не только годы, но и произошло много разных событий. В 2015 году Вьетнам без Майдана и истерики подписал соглашение о создании зоны свободной торговли с ЕС, фактически аналогичное соглашению, которое Украина в 2014 году подписала в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. В тот же момент Вьетнам подписал соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. Хитро и умно. Всегда выгоднее торговать с разными странами, чем заниматься псевдореформами и мечтать о великом будущем.

Скорее всего, наши ура-патриоты посчитают непатриотичным, чтобы зарубежные компании инвестировали деньги в Украину и открывали новые заводы и производства. Куда более интересно рассказывать сказки и мифы о 750 млрд долл., которые хотят инвестировать в Украину мифические инвесторы. В действительности реальные инвесторы, как правило, алчные, жадные, но и практичные. Во многом рост экспорта Вьетнама — это заслуга зарубежных инвесторов. На текущий момент общая сумма зарубежных инвестиций, которые были внесены в экономику Вьетнама, составляет около 295 млрд долл. В Украине этот показатель составляет 39 млрд долл. Несложно догадаться, что большая часть инвесторов, которые инвестировали деньги во Вьетнам, это инвесторы из Южной Кореи, Японии, Сингапура, Гонконга. Прежде всего это инвестиции в электронную промышленность. На текущий момент очень много электроники в Украине, которая произведена во Вьетнаме. В некоторых случаях это сборка, а в других — производство отдельных компонентов. Неудивительно, что экспорт высокотехнологической продукции Вьетнама составляет около 39 млрд долл., а экспорт украинской высокотехнологической продукции составляет всего 1,4 млрд долл. Есть еще показатель доли экспорта продовольствия. В украинском экспорте доля продовольствия — около 40%, в экспорте Вьетнама — только 13%.

Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС — это действительно шикарный инструмент для того, чтобы в Украину заходили инвестиции и Украина могла делать не только зерно, но и смартфоны. Но для этого нужно только одно, чего хотят все инвесторы, – стабильность и понятные правила игры. Инвесторов не пугают ни высокие налоги, ни коррупция. Это не проблема. Проблема, когда непонятно, «с кем договариваться и кому заносить». Беда нашей экономики это прежде всего хаос. Когда постоянно меняется налоговое законодательство, проводятся бесконечно недореформы, министры и глава правительства занимаются политиканством и пиаром, а не экономикой. И сложно ожидать, чтобы в Украину инвестировали деньги настоящие инвесторы, если они читают в новостях СМИ, что Украина решила сама перекрыть железнодорожное сообщение с Россией и этим хвастается. Экономика не любит политических игр, она любит только стабильность, которой так не хватает Украине. Можно напомнить, что в Украине тоже были времена, когда зарубежные инвесторы активно инвестировали деньги в Украину. Это периоды с 1996 по 1998 год, с 2002 по 2008 год и более-менее с 2010 по 2012 год. Но после 2013 года зарубежные инвесторы просто смотрят на Украину и не хотят иметь с ней дела. Здесь проблема даже не в МВФ или борьбе с коррупцией, а тем более не в легкости ведения бизнеса. Для инвесторов все эти лозунги и рейтинги малоинтересны. Куда более интересно понимать, что будет завтра, и не получится ли так, что после очередных президентских или парламентских выборов придут на его предприятие добробаты, чтобы его «отжать», потому что есть такое желание среди властных структур.

А возможности Украины действительно большие, и это не шутка. Украина находится рядом с ЕС, и можно было бы большое количество предприятий и производств создать в Украине в рамках производственной кооперации с ЕС, Китаем и даже Вьетнамом. В этом случае не было бы необходимости украинцам уезжать на заработки в ЕС, потому что аналогичная работа была бы в Украине за те же деньги. Тем более что мировая экономика не стоит на месте, а реально развивается. И если для производства смартфонов Украина, может быть, и неподходящее место, то производство комплектующих для транспортного машиностроения от автомобилей до самолетов это вполне реальный бизнес, который будет выгодным и Украине, и ЕС. Есть много новых мировых отраслей, начиная от IТ-услуг до логистики, которые Украина может совместно развивать с ЕС, Китаем, Россией и другими странами. Для этого есть экономические возможности, но нет политического желания. Вот и сейчас на очередных выборах президента Украины нам снова предлагают поменять Порошенко на Тимошенко, вместо того чтобы создать нормальные условия для развития бизнеса, чтобы в Украине была и работа, и зарплата, и экспортная выручка, а не только лозунги о европейском векторе.

Александр Охрименко

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