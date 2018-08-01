Экспорт украинских товаров в Канаду за пять месяцев вырос на 37%

Сегодня ровно год со дня вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Канадой

Экспорт украинских товаров в Канаду за январь-май 2018 года вырос на 37%. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

В частности, Порошенко отметил, что со дня вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой прошел ровно год. Это привело к тому, что по итогам 2017 года экспорт украинских товаров вырос на 74%.

«И экспорт товаров продолжает расти: за первые 5 месяцев этого года он увеличился еще на 37%. Такой рост произошел впервые с 2014 года. И самое главное, что Канада — не только один из ведущих торговых партнеров, но и хороший друг Украины», — добавил он.

Фото: экспорт в Канаду

Отметим, в июле первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив обсудил с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо перспективы сотрудничества. На встрече стороны отметили, что Украина экспортировала в Канаду за пять месяцев этого года товаров на 26,6 млн долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Канада выделит 30 млн технической помощи для Украины.

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