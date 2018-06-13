Экспорт итальянских товаров мужской моды на российский рынок в 2017 году вырос на 19,6%

94-й салон мужской моды Pitti Uomo – он проходит во Флоренции, в Фортецца-да-Бассо, с 12 по 15 июня – насчитывает 1240 участников, 563 из которых приехали из других стран. Грандиозная выставка расположилась на площади 60 тыс. кв. м. Накануне мероприятия его организатор – компания Pitti Immagine – опубликовала финансовые результаты сегмента итальянской мужской моды в 2017 году. Исследование было проведено Исследовательским центром при ассоциации итальянских промышленников Confindustria по поручению национальной федерации индустрии моды и текстиля Sistema Moda Italia (SMI).

В 2017 году сектор итальянской мужской моды вырос на 3,4 % — pittimmagine.com

Объем продаж товаров мужской моды «Made in Italy» в 2017 году вырос на 3,4 %; что выше прогноза (+2,1%), опубликованного в минувшем январе. Общий товарооборот мужской моды составил 9,3 млн евро (более 660 млрд рублей) – это 17,2 % всего итальянского рынка моды и текстиля, на котором 27,4 % приходятся на одежду. Положительную динамику продемонстрировали трикотаж (+7,6 %) и изделия швейной промышленности (+3,4 %), тем не менее продажи мужских сорочек и изделий из кожи упали (более чем на 2 %), «в минусе» оказались и галстуки (-9,5 %).

В 2017 году экспорт мужских fashion-товаров составил 65,5 % (6,1 млрд евро) от всего модного товарооборота Италии. Это на 5,2 % выше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Экспорт на европейские рынки вырос до 54,2 % (+ 6,6 %) от всего объема экспорта; позитивную динамику показал и экспорт за пределы Европы (+4,1 %).

В 2017 году Франция уступила Германии место главного экспортного рынка итальянской мужской моды: + 10,1 % и объем продаж 662 млн евро. Значительно вырос и экспорт в Соединенное Королевство (+8,3 %), что сделало страну вторым по значимости рынком сбыта для итальянских fashion-компаний. Впрочем, ситуация с французским (+3,8 %) и испанским (+3,9 %) рынками тоже складывается оптимистично, даже несмотря на то, что итальянский экспорт в Испанию заметно сбавил обороты после взлета (+15,4 %) в 2016 году.

Поразительный рост итальянского экспорта на российский рынок

За пределами Евросоюза растет итальянский экспорт в Швейцарию (+7,5 %), а вот относительно рынка США данный показатель падает (-5,1 %) второй год подряд. Что касается азиатского региона, то итальянский экспорт на китайский (+18,3 %) и южнокорейский (+13,8 %) рынки показал взрывной рост, тогда как Япония и Гонконг, наоборот, пошли на снижение (-5,1 % и -0,5 % соответственно).

Поразительный рывок экспорта итальянской мужской моды отмечается на российском рынке – плюс 19,6 % по результатам 2017 года.

Что касается каналов продаж, то итальянская мужская мода слабо растет через торговые сети (+0,6 %), а это 36,8 % от всей дистрибуции. Результаты оптовых продаж (21,9% от всей дистрибуции) тоже скромны – плюс 0,3 %. Магазины при фабриках и аутлеты показали рост на 1,3 %. По-прежнему теряют позиции (-9,3 %) монобрендовые бутики, на которые приходится четверть всего товарооборота. Электронная коммерция после взрывного роста (+42 %) в 2016 году замедляется, демонстрируя по итогам 2017 года лишь плюс 0,2 % из-за менее активных продаж одежды.



Copyright © 2018 FashionNetwork.com All rights reserved.





Источник