Экспорт и зарплаты растут, а субсидий стало больше: как НБУ видит жизнь в Украине

В последний день января НБУ опубликовал выпуск своего ежемесячного макроэкономического и монетарного обзора. Он содержит анализ состояния внешней среды для украинской экономики и актуального состояния экономического развития страны. В обзоре рассмотрены различные факторы, влияющие на экономику. Сайт «Сегодня» выбрал самое интересное из этого документа.

Как демонстрируют данные НБУ, зарплаты в Украине выросли, впрочем как и задолженность по их выплате, а количество безработных уменьшается:

Основные показатели социального развития Украины

2013

2014

2015

2016

2017

Число штатных работников, млн чел.

10

8,4

7,8

7,77

7,63

Зарегистрированных безработных, тыс. чел.

488

512

491

391

354

Уровень безработицы по методологии МОТ, %

7,2

9,3

9,1

9,3

8,9

Средняя начисленная зарплата, грн

3619

4012

5230

6475

8777

Индекс реальной заработной платы (в годовом выражении)

8,2

-6,5

-20,2

9

19,1

Индекс Кейтца (минимальная зарплата к средней номинальной), %

33,7

30,4

26,3

24,7

36,5

Задолженность по выплате зарплаты, млн грн

808

2437

1881

1791

2368

Средний размер субсидии, грн

124

145

375

734

646

Средний размер помощи по безработице, грн

1125

1179

1289

1678

2044

Прожиточный минимум, грн

1176

1176

1330

1544

1700

Минимальная зарплата, грн

1218

1218

1378

1600

3200

Рынок труда и субсидии

В декабре 2017 года спрос на рабочую силу традиционно снизился по сравнению с предыдущими месяцами. Однако в сезонно скорректированном выражении продолжался рост потребности в работниках, о чем свидетельствовали данные Госслужбы занятости и частных сайтов поиска работы.

По официальным данным, по состоянию на конец 2017 больше всего вакансий было в перерабатывающей промышленности, торговле и транспорте, а наибольший темп роста вакансий по профессиональным группам зафиксирован среди простых профессий. По данным частных сайтов поиска работы, количество вакансий увеличилось в большинстве видов деятельности, самое существенное – в финансово-банковской сфере, сфере бухгалтерии и аудита, логистики, а также для рабочих специальностей.

Уровень нагрузки на одно свободное рабочее место по официальным данным в декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился с 11 до 7 человек.

В декабре номинальная средняя заработная плата (начисленная в расчете на одного штатного работника) продолжала расти высокими темпами, незначительно замедлившись в годовом выражении до 35,5%. Это на фоне почти неизменного уровня потребительских цен привело к замедлению темпов роста реальной заработной платы (до 18,9%). Замедление роста номинальной заработной платы, среди других факторов, было обусловлено эффектом базы сравнения (из-за повышения минимальной зарплаты в декабре 2016 года на 14,3%).

В декабре общее количество домохозяйств, получающих субсидии, выросло на 5,7% в годовом выражении до 6,9 млн, что составляет 46,2% общего количества домохозяйств в стране. Вместе с тем в декабре продолжалось снижение количества домохозяйств, обратившихся за субсидиями. Также снизился средний размер назначенных субсидий на одно домохозяйство (на 46,3% до 732,4 грн). Это было связано с ростом доходов домохозяйств (вследствие повышения заработных плат) на фоне умеренного увеличения тарифов на услуги ЖКХ.

Экономическая активность

В декабре рост индекса производства базовых отраслей в Украине ускорился до 3,5% в годовом выражении (по сравнению с 0,5% в ноябре). Это произошло благодаря существенному ускорению в торговле, транспорте, сохранению высоких темпов роста в строительстве и замедлению падения в сельском хозяйстве, что компенсировало снижение промышленного производства. В целом за 2017 индекс вырос на 2,2%.

Объемы розничного товарооборота в декабре существенно увеличились (на 16,1% по сравнению с 6,8% в ноябре) благодаря росту реальной заработной платы и повышению пенсий. В целом за 2017 рост розничного товарооборота составил 8,8%, а оптового – 2,8%.

Объемы грузооборота также выросли (на 3,3% по сравнению с падением в ноябре) в большей степени за счет роста объемов железнодорожных перевозок (на 5,5%). Также замедлилось падение грузооборота трубопроводным транспортом (до 0,9%) из-за уменьшения темпов падения транзита нефти, нефтепродуктов и аммиака. В целом за 2017 рост грузооборота составил 5,8%, а пассажирооборота – 7,4%.

Индекс производства базовых отраслей, темп изменения по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, %

2014

2015

2016

2017

Индекс в целом

-9,6

-11,4

4,8

2,2

сельское хозяйство

2,2

-4,8

6,3

-2,7

добывающая промышленность

-13,7

-14,2

-0,2

-5,8

перерабатывающая промышленность

-9,3

-12,6

4,3

4

производство электроэнергии, газа и воды

-6,6

-12,0

2,5

-6,5

строительство

-20,4

-12,3

17,4

20,9

розничная торговля

-8,9

-20,7

4,3

8,8

грузооборот

-10,1

-5,3

2,4

5,8

пассажирооборот

-11,6

-8,7

5,4

7,4

С начала 2017 года данные розничного товарооборота включают только торговлю предприятий

В декабре строительство продолжало расти высокими темпами (9,7%) на фоне благоприятных погодных условий. В целом за 2017 объемы строительства выросли на 20,9%.

Падение в сельском хозяйстве в декабре замедлилось (до 1,5% по сравнению с 13% в ноябре) прежде всего вследствие хорошего урожая поздних технических культур (рост объемов сельскохозяйственной продукции к предыдущему месяцу составил 60,1%).

В животноводстве ускорились темпы падения за счет уменьшения объемов производства молока, ускорения падения поголовья крупного рогатого скота и замедления роста производства яиц. При этом росло поголовье птицы и замедлилось падение поголовья свиней.

В целом за 2017 объемы сельскохозяйственного производства уменьшились на 2,7% в основном из-за более низкого урожая зерновых и масличных культур. В частности, урожай зерновых составил 61,3 млн т, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году, прежде всего из-за низкого урожая кукурузы в результате засухи в период вегетации этой культуры. Также снизился урожай подсолнечника (на 10,7% по сравнению с 2016 годом).

В промышленности объемы производства в декабре снизились на 0,5% по сравнению с ростом на 0,3% в ноябре. При этом ускорился рост перерабатывающей промышленности (до 4,4%), главным образом за за счет роста производства химической продукции (на 41%), в машиностроении (на 14,6%), в производстве строительных металлических конструкций и изделий (на 16%).

Объемы промышленного производства в целом в 2017 остались на уровне 2016 года (уменьшились на 0,1%).

Внешняя среда

С начала 2018 года мировые цены на товары украинского экспорта оставались благоприятными – повышалась стоимость стали, железной руды и зерновых.

Так, цены на стальную продукцию на мировых рынках, кроме китайского, росли, достигая максимума за последние пять лет. Их подталкивал рост мирового спроса благодаря повышению экономической активности во многих странах. К тому же Китай снизил экспорт стали на 30,5% на фоне устойчивого внутреннего спроса и шагов по ликвидации в стране несанкционированного производства стали низкого качества (около 10% общего объема производства).

Цены на железную руду в январе колебались на высоких уровнях. Это прежде всего было обусловлено повышенным спросом со стороны Китая. Меткомбинаты на юге этой страны, на которые не распространяются ограничения, скупали сырье с целью максимально загрузить свои мощности, а также пополнить запасы накануне празднования нового года по лунному календарю. Кроме того, в начале 2018 года Китай опубликовал довольно жесткие требования к новым стальным мощностям, что означает рост спроса на железную руду высокого качества. Одновременно увеличился спрос на сырье и в ряде других стран (в частности в Индии).

На мировом рынке зерна в начале года цены росли. Цены на пшеницу выросли под влиянием неблагоприятных погодных условий и уменьшению площадей посева озимых. Аномальные морозы в Канаде и на части территории США спровоцировали рост цен на качественную продовольственную пшеницу. Ухудшен прогноз урожая пшеницы в ЕС из-за погодных условий и уменьшения площадей посевов во Франции и Германии.

Мировые цены на кукурузу с начала января выросли из-за повышенного спроса со стороны Мексики, а также ухудшения ожиданий потери части нового урожая Аргентины из-зазасухи. Дополнительным фактором стало увеличение прогноза объемов импорта кукурузы Китаем как следствие госполитики сокращения ее запасов в предыдущие два года.

Цены на нефть на мировых рынках в январе выросли до 70 долларов за баррель – максимального уровня за последние три года. Основными факторами были: существенные перебои в поставках нефти, геополитическая нестабильность (отношений между Ираном и Саудовской Аравией, массовые беспорядки в Иране) и высокий уровень выполнения соглашения ОПЕК+ о добровольном ограничении добычи. При этом постепенное увеличение буровой активности в США и Канаде сдерживало рост цен на нефть.

С начала 2018 года наблюдалась заметная активизация потоков иностранного капитала в страны с развивающимися рынками, что отражает позитивные ожидания относительно инвестиций в активы этой группы стран в 2018 году. В январе преобладали тенденции укрепления валют стран с развивающимися рынками. Этому способствовал оптимизм инвесторов, подогреваемый улучшением макроэкономических показателей в большинстве из этих стран, стабильный приток иностранного капитала, обесценивание доллара США на мировых валютных рынках и улучшение конъюнктуры на товарных рынках. К сожалению, эти финансовые тенденции не затронули Украину: инвестиций не прибавилось, гривня обесценивалась.





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