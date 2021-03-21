Эксперты ждут обвала турецкой лиры после неожиданного увольнения главы ЦБ страны

График курса доллара к турецкой лире интервалами 1 неделя

В субботу президент Турции Реджеп Эрдоган уволил главу ЦБ страны Наджи Агбала, который был назначен на эту должность в ноябре 2020 года. Таким образом, это стало вторым увольнением главы Банка Турции за последние четыре месяца и третьим за последние двадцать месяцев.

«Я думаю, что на открытии рынка в понедельник курс лиры сильно снизится», — говорит инвестиционный директор Ark Capital Management Саед Абукарш. — «Политический истеблишмент страны и его лидеры далеки от фундаментальных проблем, которые стоят перед экономикой Турции».

Эксперт полагает, что на этой неделе курс лиры к доллару может снизиться до 8 (-10% c лишним — прим. ProFinance.u).

За время работы Наджи Агбала на посту главы ЦБ Турции ключевая ставка выросла почти на 9% (с 10,25% до 19% (последнее повышение с 17% до 19% состоялось в четверг)), а лира подорожала примерно на 18%. Благодаря жестокой политике регулятора лира стала лучшей валютой для кэрри-трейда в этом году.

«В понедельник капитал начнет покидать Турцию, а ЦБ располагает ограниченными ресурсами для защиты лиры», — отмечает главный стратег SEB по развивающимся рынкам Пер Хаммарлунд. — «Нельзя заменить ястреба во главе Банка Турции на голубя, чтобы при этом рынок не начал ожидать смены его политики. Обстоятельства ухода Агбала, который случился спустя всего два дня после повышения ставок, произведут еще более резкую смену ожиданий инвесторов».

Новый глава Банка Турции Сахап Кавциоглу известен своей голубиной позицией. В частности, 9 февраля он опубликовал статью в газете Yeni Safak, в которой сообщил, что ЦБ не должен настаивать на высоких ставках.

«Когда процентные ставки в мире близки к нулю, их повышение здесь не решит наших экономических проблем. Напротив, оно усугубит их в будущем», — отметил банкир.

Кроме того, Сахап Кавциоглу поддерживает неоднозначную теорию Эрдогана о том, что повышение ставок «косвенно открывает дорогу для роста инфляции».

«Пока можно заключить, что Кавциоглу получил полномочия снизить ставки и сохранять их на максимально возможном низком уровне», — констатирует главный аналитик TD Securities по рынкам EM Кристиан Маджио. — «Если так и произойдет, то мы можем увидеть возвращение к проведению монетарной политики неортодоксальными методами».

В 2020 году Турция потратила свыше $100 млрд из резервов для поддержки курса лиры, подсчитал Goldman Sachs. В то же время, после прихода Агбала на пост главы ЦБ чистый объем покупки турецких акций и облигаций нерезидентами составил $4,7 млрд, а общий приток иностранного капитала в страну через свопы составил около $14 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные экономиста Халука Бурумчекли.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg

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