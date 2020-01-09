Эксперты Всемирного банка прогнозируют серьезный рост экономики Украины в 2020 году

Эксперты опубликовали доклад с прогнозом по росту мирового ВВП на три года вперед

Регнум

В 2020 году мировая экономика вырастет до 2,5%, а ВВП Украины — до 3,7%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

«Рост мировой экономики немного ускорится на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году, однако риски снижения этих показателей сохраняются», — говорится в документе.

Также сообщается, что в 2020 году рост реального ВВП Украины составит 3,7%, то есть на 0,1% больше, чем в 2019 году. В докладе также говорится о том, что наша страна является крупнейшей экономикой в Восточной Европе, а способствовать ее росту будут достигнутые предварительные договоренности с МВФ о транше на 5,5 млрд долларов. Также сообщается, что в 2021 и 2022 годах реальный ВВП нашей страны будет на уровне 4,2%.

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Что касается группы стран с развитой экономикой, то здесь ожидается, что рост замедлится до 1,4% из-за сохраняющейся слабости производства. Рост в США замедлится до 1,8% из-за негативного влияния повышения пошлин и политической нестабильности. А рост в странах Евросоюза может снизиться до 1% на фоне слабой промышленной активности.

Эксперты Всемирного банка также назвали риски для мировой экономики, среди которых эскалация торговой напряженности и неопределенность торговой политики. Кроме этого, прогнозируются более резкий спад в основных экономиках и финансовые проблемы в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах.

Напомним, что в госбюджете на 2020 год рост реального ВВП заложен на том же уровне, что и прогноз Всемирного банка, и составляет 3,7%, а по прогнозам НБУ — 3,5%.

Ранее бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий заявил, что при определенных условиях экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши.





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