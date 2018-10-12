Эксперты: В сегменте электронной коммерции еще нет устойчивых брендов

Эксперты уверены, что в сегменте электронной коммерции у нас еще нет устойчивых брендов, хотя ситуация и стала меняться в лучшую сторону.

По данным Торгового реестра Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в нашей стране 18 056 интернет-магазинов. В этом году МАРТ ввел упрощенную систему налогообложения для интернет-торговцев. Что еще на рынке электронной коммерции произошло в этом году, мы спросили у эксперта рынка — директора провайдера электронных платежей Аssist Bеlаrus Вячеслава Сенина.

— В интернет-торговле преобладают безналичные платежи или большая доля все-таки за «кэшем»?

— Если в обычных магазинах за последнее время удалось добиться хороших результатов по переходу на безналичную оплату, то парадоксально, но факт: в электронной коммерции около 56% покупателей все еще оплачивают заказы наличными при доставке. Правда, это на 8% меньше, чем годом ранее, но все же… Сегодня банковской карточкой при оплате пользуются 12% покупателей и это на 36% больше, чем в прошлом году. И правильно делают: безналичный вид оплаты надежнее защищает права потребителя, потому что четко прослеживается путь денег от потребителя к субъекту.

Как показывает нынешний опыт, далеко не вся торговля видит продвижение бизнеса в интернет-коммерцию. Этим в основном занимаются крупные сети. Между тем зарубежный опыт свидетельствует о том, что это выгодная и перспективная ниша для продавцов. По данным Торгового реестра, на 1 июля этого года количество интернет-магазинов превысило 17 тысяч, их прирост с начала года составил 10%.

— Большинство интернет-магазинов — около 51% — принадлежат индивидуальным предпринимателям…

— Это так. Их общий товарооборот за 2017 год составил 3,4% в общем объеме розничного товарооборота. В то время как государство регулирует и стимулирует повышение доли безналичных платежей в обычных магазинах, крупный ритейл не заинтересован в интернет-магазине использовать исключительно «безнал». Как только обе стороны — и государство, и ритейлер — будут работать вместе, у нас появится еще один перспективный канал для наращивания доли безналичных платежей в стране.

— Кто чаще всего пользуется услугами интернет-магазинов? Какие проблемы сегодня существуют в такой торговле?

— Ключевым покупателем в интернет-магазинах является средний класс. Более 50% — люди с высшим образованием. В среднем такие покупатели моложе, чем все пользователи интернета, и уж тем более, чем все население страны. Половина из них находится в возрастном диапазоне от 25 до 40 лет. Свыше 53% таких потребителей проживает в Минске, на остальные областные города приходится не более чем по 5% покупателей.

Как и на соседних рынках, белорусы активнее покупают электронику, бытовую технику, компьютеры и комплектующие. Так вот, именно категорию этих товаров приобретали более 70% всех покупателей. На втором месте находятся одежда, обувь и аксессуары. Опыт покупки таких товаров имеет более трети всех белорусских клиентов интернет-магазинов. Существенным отличием нашего рынка от рынков соседних стран является высокая доля покупателей, приобретающих билеты на культурные мероприятия — в кино, театры, на концерты. Также интересным стал тот факт, что «товары для красоты» обогнали технику, но уступили товарам для дома.

— Плюсы и минусы торговли через глобальную «паутину»?

— Более половины клиентов интернет-магазинов выбирают такой метод шопинга из-за выгоды. Также отмечают, что, пользуясь таким способом покупки, не нужно никуда идти, да и ассортимент в таких магазинах значительно больше. Главный секрет успешности интернет-магазина — это возможность предоставить покупателям больше выбора и круглосуточная работа.

Неготовность населения делать покупки в интернете объясняется их сервисом. По мере роста качества и количества магазинов можно будет видеть постоянный и планомерный рост интернет-торговли в стране. В целом рынок интернет-торговли в Беларуси сегодня проходит стадию активного развития. Покупатели все чаще посещают интернет-магазины с мобильных устройств, и поэтому привлекательность мобильной версии сайта имеет большое значение.

— Конкуренция в сети играет не последнюю роль?

— Главным трендом является мультиканальность — множество различных площадок и устройств, при помощи которых осуществляется продажа. Не менее важным для таких магазинов является брендинг запоминаемости. Лишь немногие из белорусских покупателей, например, могут вспомнить, в каком именно магазине они приобрели свою последнюю онлайн-покупку. В нашей стране на сегодняшний день в сегменте электронной коммерции нет устойчивых брендов, хотя ситуация и стала меняться в лучшую сторону. Создание торговой марки позволяет продавцам удерживать клиентов, что значительно менее затратно, чем привлекать новых.

Поскольку конкуренция на белорусском рынке е-соmmеrсе возрастает довольно быстро, в том числе за счет иностранных представителей, можно ожидать энергичную адаптацию интернет-торговцев к мировым стандартам в борьбе за покупателей. В будущем ожидается, что в сеть выйдут крупные оффлайновые игроки, однако и небольшие магазины будут уверенно занимать там свою нишу. Полагаю, что повысится качество обслуживания в интернет-магазинах. Интернет позволит расширить географию продаж. Со временем решится вопрос с логистикой, поскольку успех многих бизнесов будет зависеть от налаженной схемы доставки.

Сергей КУРКАЧ

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