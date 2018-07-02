Эксперты: в ответ на протекционизм США Китай усиливает открытость экономики

Эксперты: в ответ на протекционизм США Китай усиливает открытость экономики

Согласно заявлению Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, перечень, действующий для зон свободной торговли, «открывает для иностранного капитала ключевые отрасли экономики КНР, в том числе сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, а также связь и телекоммуникации». Так, например, будут сняты ограничения на создание совместных предприятий в области разведки и производства энергоресурсов, в частности нефти и природного газа, а также отменены ограничения на участие зарубежных инвесторов в сфере культуры и искусства. В целом негативный список для иностранных инвестиий сокращен с 95 до 45 позиций.

Принятые меры вступят в силу с 30 июля текущего года.

«Этот шаг демонстрирует приверженность КНР к усилению открытости своей экономики <…> и является убедительным ответом Китая на политику протекционизма Соединенных Штатов», — приводит газета China Daily слова замдиректора института иностранных инвестиций Академии международной торговли и экономического сотрудничества КНР Хао Хунмэя. По его словам, данные меры «не только предоставят больше возможностей китайским компаниям для сотрудничества с иностранными фирмами, но и создадут необходимые условия для выхода зарубежных инвесторов на рынок КНР».

Сотрудник Академии общественных наук КНР Ни Юэцзюй также отметил важность сотрудничества с участниками мировой экономики в условиях напряженных отношений между Китаем и США, что «мировая экономика сталкивается с процессами деглобализации, в связи с чем на Китай возложена ответственность обеспечения совместного и справедливого использования возможностей для развития наряду с другими странами». «Мы готовы и стремимся к сотрудничеству с мировыми торговыми партнерами, чтобы обеспечить сбалансированное и инклюзивное развитие мировое экономики».





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