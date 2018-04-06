Эксперты улучшили прогноз роста экономики Украины в этом году

При этом эксперты ухудшили прогноз ВВП на 2019 и 2020 годы.

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Эксперты улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,2% с 3%, при этом ухудшили прогноз на 2019 год до 3,1% с 3,6%, на 2020 год — до 3,3% с 4%.

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Соответствующие данные содержатся в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно прогнозу, рост ВВП в 2021 году составит 4%.

Также эксперты ухудшили прогноз инфляции на 2018 год до 11,7% с 8,9%, на 2019 год — до 8,9% с 6,8%, на 2020 год — до 7,9% с 6,4%. В 2021 году инфляция может составить 7,4%.

При этом учетная ставка НБУ и средневзвешенная ставка по кредитам в гривне в 2018 году могут составить 16% и 17,8% соответственно, в 2019 году — 14% и 16%, в 2020 году — 12% и 15%, в 2021 году — 12% и 14,5%.

Также эксперты ухудшили прогноз притока прямых иностранных инвестиций в 2018 году до 2,1 млрд долл. с 2,5 млрд долл., в 2019 году — до 2,5 млрд долл. с 3,1 млрд долл., в 2020 году — до 2,8 млрд долл., прогноз на 2021 год составляет 2,6 млрд долл.

При этом дефицит бюджета в 2018 году прогнозируется на уровне 3,5%, в 2019 году — 2,6%, в 2020 году — 2,4%, в 2021 году — 2,2%.

Кроме того, эксперты ухудшили прогноз привлечения средств Международного валютного фонда до 1,5 млрд долл. с 3,5 млрд долл., в 2019 году — до 2 млрд долл. с 3,4 млрд долл., в 2020 году — до 1,5 млрд долл. с 3,3 млрд долл. В 2021 году привлечение средств МВФ прогнозируется в объеме 1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономикиУкраины в 2018 году до 3,4% с 3,2%, прогнозируемых ранее, и ухудшил прогноз по инфляции на текущий год до 8,9% с 7,3%. Правительственный прогноз роста экономики на 2018 год составляет 3%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на уровне 3-3,5%, но считает его недостаточным для преодоления отставания в развитии экономики и улучшения стандартов жизни в стране.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года может составить 3% при инфляции до 11,5%.

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