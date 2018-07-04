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Эксперты рассказали о снижении роста мировых цен на жилье

Мировая экономика 04 Июл 2018
Эксперты рассказали о снижении роста мировых цен на жилье
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  • Эксперты рассказали о снижении роста мировых цен на жилье  Коммерсантъ

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