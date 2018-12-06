Эксперты рассказали, что угрожает экономике — https://www.if24.ru/

Аналитики американского агентства Bloomberg назвали факторы, которые могут подкосить мировую экономику уже в ближайшем году.

Среди них цены на нефть, выход Великобритании из ЕС и торговые войны. Как отмечают эксперты, ведущие страны плохо умеют справляться с популистами и авторитарными лидерами, которые постоянно нарушают правила и «изматывают» международные отношения. Этот фактор – один из самых больших рисков для мировой экономики в 2019 году. Для крупнейшей экономики мира, США, самым большим риском являются не отношения с Россией, а «экспансия» Китая.

«Мощный экономический рост Китая является вызовом для США», – отмечается в исследовании.

Риски полномасштабной экономической войны между двумя сверхдержавами усиливаются. Америка грозится повысить существующие тарифы на многие китайские товары до 25% с 10%. На этом фоне ВВП Китая может потерять до 1,5% в 2019 году, а мировая экономика – до 5%, полагают специалисты Bloomberg.

В целом, по мнению агентства, в следующем году не произойдет некая драматическая смена тренда, однако риски растут, и необходимы новые драйверы экономического роста.





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