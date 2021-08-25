Эксперты рассказали, что стало причиной роста цен на подсолнечное масло, сахар и другие продукты

Удорожание товаров внутри страны стало следствием роста цен на мировых рынках.

Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла / фото ua.depositphotos.com

Эксперты считают, что стремительный рост цен на подсолнечное масло, сахар и другие продукты, которые наблюдают украинцы в последнее время, спровоцирован повышением цен на сырьевые товары во всем мире.

Мировая экономика восстанавливается после внезапного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Уже около года цены на чёрные и цветные металлы, газ, нефть, железную руду, а также зерно, кукурузу, масличные и другие сырьевые товары стремительно растут, подтягивая уровень цен на отечественном рынке.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мае текущего года мировые цены на продовольствие выросли на самую значительную величину за более чем десять лет, а относительно прошлого года цены выросли почти на 40%.

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Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак считает, за время пандемии мировая экономика получила мощную инъекцию ликвидности, то есть увеличились денежные вливания со стороны Центральных банков.

«Часть этих средств неизбежно попала на биржи, что привело к стремительному росту сначала цен на акции технологических гигантов, которые, как считалось, меньше всего пострадают от коронакризиса. А затем, когда мир начал выходить из пике и многие страны стали активно вакцинировать население, пошли вверх и цены на сырьевые товары», — сказала она.

Волуйчак отметила, что рост цен на мировых рынках неизбежно приводит к удорожанию товаров и внутри страны.

Экономический эксперт аналитического центра «Змист» Игорь Петриченко сказал УНИАН, что рост сырьевых цен, приводит к росту притока валюты от национального экспорта, так как сырье составляет в нем наибольшую долю. Обратной стороной медали является ускорение инфляции, что украинцы наблюдают в последнее время.

«Похожую ситуацию наша экономика переживала с 2000 по 2008-й год, когда также мир наблюдал ралли сырьевых цен. За этот период, хотя в стране значительно выросли цены, средние зарплаты в долларах выросли почти в 8 раз, а ВВП в долларах в 6 раз», — отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении — по сравнению с июлем 2020 года выросла до 10,2 процента, ускорившись с 9,5 процента в июне. За январь-июль 2021 года инфляция в нашей стране составила 6,5 процента.

Также Госстат сообщил, что цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении — по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Как известно, Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на формирование цен внутри страны.



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Анна Бредихина

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