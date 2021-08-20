Эксперты рассказали, что будет с ценами в Самаре осенью

Источник: Комсомольская правда

Эксперты Волго-Вятского ГУ Банка России опубликовали данные по инфляции в Самарской области. По данным Центробанка общий уровень инфляции по итогам июля в регионе составил 7%, при этом за июнь она немного снизилась — на 0,3%. Эксперты рассказали журналисту «КП-Самара», чего ждать от цен в Самаре осенью.

Помидоры тепличные, куры — здоровые.

В Центробанке рассказали, что немного замедлить общую инфляцию удалось за счет цен на продовольствие и появления на рынке нового урожая в больше объеме, чем в прошлом году.

— Это способствовало замедлению годового роста цен на морковь, картофель и свеклу. В этом году тепличные помидоры и огурцы, а также яблоки в достатке. В результате цены на них в годовом выражении также снизились, — посчитали в Центробанке. — Кроме того, в регионе снизилась заболеваемость птицы инфекционными болезнями, что замедлило годовой рост цен на куриное мясо и яйца.

За июль скорость инфляции на продовольственные товары упала на 0,8%. Тем не менее, именно цены на продукты по сравнению с летом 2020 года выросли сильнее всего — на 8,6%.

Спрос на стройматериалы растет.

А вот непродовольственные товары, напротив, начали дорожать быстрее — за июль инфляция ускорилась на 0,8% и составила 8,5% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего подорожали строительные материалы. Одна из причин — рост внутреннего спроса: жители региона начали активно строиться и делать ремонт. Возможно, этому способствовала программа льготной ипотеки на новостройки. Вторая причина — в высоких мировых ценах на древесину и металл, из-за чего выросли издержки производителей строительных материалов.

Медленнее всего дорожают услуги — всего на 3% по сравнению с летом 2020-го, причем за последний месяц темпы роста цен замедлились на 0,9%.

— В июле 2020 года после снятия коронавирусных ограничений спрос на услуги был повышенным, заметно вырос внутренний турпоток в регион, — пояснили в Центробанке. — В этом году ситуация более ровная. В результате стоимость санаторно-курортных услуг в годовом выражении снизилась, замедлился рост цен на модельные стрижки.

Спрос разгоняет инфляцию.

Эксперты сделали прогноз — что будет с ценами в Самаре осенью. В Центробанке рассказали, что сейчас на годовую инфляцию влияют поступление на рынок нового урожая и расширение предложения отечественных овощей. Кроме того, коммунальные тарифы с 1 июля выросли меньше, чем в прошлом году.

— Сейчас во многих секторах расширение спроса превышает возможности предложения. Прежде всего, это касается стройматериалов, мебели, легковых автомобилей. Самарцы ожидают роста цен, поэтому решают делать крупные покупки раньше. По словам экспертов, это, в свою очередь, «разгоняет» цены в сегменте непродовольственных товаров. А вот увеличение продуктов на рынке способствует замедлению роста цен — это уже заметно на примере нового урожая овощей.

отметила Марина Мясникова

управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России

Проректор Самарского государственного технического университета, экономист Евгений Франк подчеркнул, что цены в Самаре зависят в общероссийских и мировых.

— Мировая экономика еще не оправилась от коронавируса, который нарушил многие традиционные производственные и торговые цепочки — а такая ситуация всегда «на руку» спекулянтам, которые задирают цены. Доля местной картошки или морковки в общем уровне инфляции невелика, поэтому новый урожай вряд ли окажет на нее сильное влияние. Да, можно говорить о сезонном снижении, но не более того. Мы зависим от мировой экономики, от роста цен на металл, продовольствие, особенно — на нефть и газ.

отметил Евгений Франк

«Почти половина наценки — это логистика».

Сами продавцы подтверждают: рост цен будет напрямую зависеть от стоимости топлива.

— Подорожает бензин — подорожает и все остальное, — рассказал журналисту КП-Самара заместитель гендиректора компании «Неотрейд» (магазины «Миндаль», «Белый пеликан») Антон Емельянов. — Цены на автоперевозки растут, а это отражается на стоимости продуктов начиная со сбора урожая, его перевозки и т. д. Логистика «съедает» до 40% торговой наценки. Но резкого скачка цен мы не ждем: опыт гречки, сахара показывает, что если какой-то товар сильно и резко дорожает, то правительство берет регулирование цены на него в свои руки. Торговые сети не держатся за какую-то определенную марку или производителя. Если тот повышает цену, то мы просто ищем более дешевые аналоги. Сегодня покупатель — а значит, и магазин — не бежит за брендом, лишь за качеством и его соответствием цене.

«Все налоги и платежи добавят в цену товара».

Эксперты отметили еще один фактор, который повлияет на цены — налоги и коммунальные платежи, на которые придется раскошелиться производителям.

— С 2010 года тарифы для бизнеса на воду выросли на 95,5%, на тепло — на 63%, на водоотведение — на 240%, на электроэнергию — на 67%, на вывоз мусора — в два раза, — рассказал журналисту «КП-Самара» президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев. — С июля тарифы еще повысились. Растет налоговая нагрузка на бизнес — например, предпринимателей на «упрощенке» сейчас обязали платить налог на имущество. Центробанк повысил ключевую ставку — соответственно подняли ставки по кредитам для бизнеса и банки. Естественно, все эти издержки в итоге окажутся в ценнике товара и за них заплатит конечный покупатель.

По прогнозу Банка России инфляция в стране к концу 2021 года составит от 5,7 до 6,2%. Экономисты же говорят о том, что реальный ее уровень может оказаться несколько выше.

— В сентябре-октябре рост цен вряд ли будет существенным, в некоторых категориях благодаря новому урожаю даже возможно временное снижение, — считает Валерий Фомичев. — А вот когда наступят холода, ситуация может измениться в худшую сторону.







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