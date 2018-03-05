Эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара

Доллар в марте прогнозируют по 26-27 грн. Фото: ukr.media

В Украине продолжает падать курс доллара. С конца февраля он подешевел на 41 коп.

«На сегодня в Украине упал спрос на иностранную валюту, что поддерживает гривну. Поэтому февраля закончился ревальвацией гривны. Укрепление национальной валюты наблюдать и в марте», — сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, пишет Сегодня.

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По прогнозам екномиста Бориса Кушнирука, доллар в марте будет стоить 26-27 грн.

Аналитики компании ForexClub отмечают, что курс валют в марте будет колебаться в пределах 26-27 грн за долл. Кроме того, эксперты ожидают стабилизации валютного рынка. Отмечают, что предложение иностранной валюты будет преобладать над спросом из-за быстрого окончания отопительного сезона и начала посевной.

Национальный банк Украины на 5 марта установил курс доллара на уровне 26,53 грн. Это на 13 коп. меньше, чем было перед выходными. Евро подорожал на 22 коп. Сегодня стоит 32,67 грн. Курс российского рубля — 46 коп.

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