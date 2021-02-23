Эксперты предупреждают об угрожающих размерах мирового долга

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В течение следующих полутора лет объём мирового долга может вырасти на 19 триллионов долларов и к середине 2022 года впервые в истории превысить 300 триллионов долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию американского Института международных финансов. По данным этой организации, общая задолженность правительств, бизнеса и населения стран мира резко увеличилась в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и сейчас почти в 3,5 раза превышает размер глобальной экономики. При этом для восстановления от последствий COVID-19 странам нужны будут дополнительные денежные вливания и новые кредиты, считают специалисты.

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На фоне последствий пандемии коронавируса в ближайшие годы размер мирового долга продолжит расти высокими темпами. Так, в течение следующих полутора лет показатель может дополнительно увеличиться на 19 триллионов долларов. Об этом заявили специалисты американского Института международных финансов (IIF).

«По нашим оценкам, в течение следующих 15-18 месяцев сумма мирового долга превысит 300 триллионов долларов», — сообщил RT директор по исследованиям в области устойчивого развития IIF Эмре Тифтик.

Мировой долг представляет собой общую задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран. Как ранее подсчитали эксперты IIF, в 2020 году показатель увеличился сразу на 24 триллиона долларов и впервые за всё время наблюдений достиг 281 триллионов долларов. На сегодняшний день соответствующая сумма более чем в 3,5 раза превышает размер глобальной экономики.

«В 2020 году соотношение мирового долга к ВВП выросло на 35 процентных пунктов и составило более 355% глобального ВВП. Рост этого показателя оказался значительно выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года», — упоминается в исследовании организации.

Более половины прироста показателя пришлось на государственные долги. Так, за 2020 год объём заимствований со стороны правительств увеличился на 12 триллионов долларов — до 82 триллионов долларов (105% мирового ВВП).

Председатель КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, в свою очередь, сказал, что «на фоне падения потребительских расходов и инвестиционной активности в результате пандемии COVID-19 правительства многих стран были вынуждены пойти на резкое наращивание госрасходов. Таким путём можно было поддержать совокупное потребление и смягчить последствия кризиса. Источниками финансирования этих расходов как раз стали резервы и заимствования».

Согласно оценкам Международного валютного фонда (МВФ), под влиянием пандемии COVID-19 в 2020 году объём мирового ВВП сократился на 3,5%. Согласно прогнозу организации, в 2021 году глобальная экономика будет восстанавливаться и вырастет на 5,5%, а в 2022-м — на 4,2%. Между тем поддержание стабильных темпов роста потребует дополнительных денежных вливаний и наращивания долгов, считает Михаил Дорофеев.

Он отметил, что «мировые центробанки пошли на резкое снижение ключевых ставок и выкуп активов с рынка. В результате условия по рефинансированию текущей задолженности или же её увеличению стали крайне привлекательными для корпоративного сектора и населения».

Про прогнозу IIF, в 2021 году задолженность правительств может увеличиться до 92 триллионов долларов. Необходимость обслуживать растущие государственные долги значительно усилит нагрузку на бюджеты стран. В таких условиях мировая экономика будет гораздо более уязвима перед возможными будущими кризисами, считают специалисты организации.

Генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова считает, что, по сути, «мировая экономика сейчас существует в кредит. Долги втрое превышают реальные объёмы производства и реализации товаров и услуг. Для того чтобы пузырь не схлопнулся, нужны дальнейшие вливания денежных масс, которые в том числе берутся через новые кредиты».

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«ЭКОНОМНАЯ СТРАТЕГИЯ»

На сегодняшний день наиболее значительную долговую нагрузку испытывают США (372% ВВП), страны еврозоны (422%), Великобритания (506%) и Япония (557%). Помимо этого, высокие объёмы задолженности наблюдаются и у Южной Кореи (363%).

Примечательно, что на этом фоне общий объём долга России остаётся значительно ниже и находится вблизи отметки 146% ВВП. Более того, задолженность российского правительства составляет лишь 18,6% ВВП, по сравнению с 128% в США или 120% в Европе.

Целенаправленное сохранение госдолга на низком уровне остаётся одним из ключевых направлений бюджетной стратегии российских властей. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Здесь, безусловно, сказывается влияние дефолта 1998 года. Тот кризис оказал огромное влияние на наше общество и заложил основы экономной бюджетной стратегии государства», — подчеркнул эксперт.

По его словам, до пандемии госдолг России оставался ещё ниже за счёт профицита бюджета. Так, доходы казны превышали расходы, а часть прибыли от продажи нефти власти направляли в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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«Во время пандемии правительство решило точечными мерами поддерживать потребительский спрос и осуществлять отдельные программы помощи уязвимым социальным группам населения. Не только мы придерживались такой стратегии, но и Китай и некоторые другие страны. За счёт этого Россия очень умеренно наращивала госдолг», — рассказал экономист.

Отметим, согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, в течение следующих трёх лет отношение госдолга к ВВП России увеличится до 21,4%. Впрочем, такой рост совершенно не опасен, считает Абрамов.

Эксперт отметил, что «это умеренное увеличение, говорящее о том, что государство вернётся к бюджетному правилу и возвращению расходов бюджета к нормальному уровню. При этом привлечение дополнительных средств за счёт заимствований отчасти поможет решить проблему доходов граждан, стимулировать их возврат к росту».





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