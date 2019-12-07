Эксперты предрекли США крупнейшую долговую катастрофу

2019-12-07T11:15

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РИА Новости Крым

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РИА Новости Крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Совокупный долг компаний, которые зарегистрированы на американских фондовых биржах, достиг десяти триллионов долларов. Эта сумма существенно превышает размер ипотечного пузыря, который вызвал глобальный финансовый кризис в 2008 году. В результате США грозит крупнейшая долговая катастрофа в истории, сообщает американский Forbes.

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Так, по данным издания, с 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% и увеличился до десяти триллионов долларов, составив 47% ВВП страны. Эксперты предлагают прибавить к этой сумме задолженности малых, средних, семейных предприятий и других компаний, не котирующихся на фондовых биржах, что добавит к долгу еще 5,5 триллиона. В результате общий корпоративный долг достигнет 15,5 триллионов долларов, составив 74% ВВП.

Проблема осложняется тем, что у значительной доли облигаций крайне низкий рейтинг надежности — лишь на одну ступень выше «мусорного». Таких ненадежных облигаций у инвесторов на почти 4 триллиона долларов. Само по себе низкое качество долга едва ли приведет к рецессии, указывают эксперты, однако в условиях финансового кризиса усложнит ситуацию для американской экономики.

По словам специалиста по долговым вопросам Института международных финансов Эмре Тифтика, Америка «сидит на неразорвавшейся бомбе и не знает, когда она рванет».

В свою очередь Федрезерв США уверяет, что причин для паники нет. По словам представителей учреждения, «корпоративные кредиты структурированы безопаснее ипотечных бумаг нулевых годов, и банки в состоянии справиться с рисками».

Однако американские СМИ, в том числе The New York Times, указывают на то, что американский Центробанк не уверен в том, что сможет контролировать ситуацию.

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