Эксперты оценили возможное премьерство Любченко: рост цен, девальвация, ноль инвестиций

Эксперты крайне критично оценивают возможное премьерство министра экономики Любченко.

Алексей Любченко / УНИАН

Экономическая стратегия развития Украины, которую предлагает стране первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, может привести к увеличению дефицита бюджета, росту цен, оттоку инвестиций и новому витку экономического кризиса. Такое мнение высказывают эксперты, позиции которых собрало издание «Дело». В материале журналисты сделали обзор комментариев, которые ведущие экономисты дали в отношении программных статей Любченко. Последнего считают одним из возможных претендентов на кресло премьер-министра.

Издание приводит основные тезисы позиций министра: «Любченко хочет печатать деньги, раздавать их избранным отраслям экономики (мифическим «точкам роста»), закрывать глаза на потребительскую инфляцию (рост цен для населения) и девальвацию (удешевление гривни и подорожание импортных товаров) до появления устойчивых темпов экономического развития на уровне 4-5% ВВП.

Кроме того, предлагается также стимулировать импортозамещение, а также увеличивать занятость («создавать рабочие места» — вместо того, чтобы создавать условия для развития предпринимательства)».

Старший экономист Case Ukraine Владимир Дубровский, которого цитирует издание, подчеркивает, что «экономическая политика по рецептам «теории зависимости» (ее суть – бедным странам невыгодно торговать с богатыми, а нужно развивать внутренний рынок за счет импортозамещения (с жестким протекционизмом) и фискально-монетарной экспансии) – ровно то, что предлагает Любченко – привела Латинскую Америку к долговому кризису 80-х годов и стоила этим странам нескольких «потерянных десятилетий» с и гиперинфляциями, и следующими за ними военными диктатурами».

«Именно такая экономическая политика с подачи совковых академиков привела Украину к катастрофе 1992-1993 годов, когда наша страна поставила рекорд инфляции среди всех невоюющих стран мира. В огне «политики экономического роста» сгорел не только ВВП, но и сбережения простых граждан», — добавил он.

По мнению экс-первого замминистра экономики, руководителя по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ) Павла Кухты, инициативы Любченко вынудят правительство увеличивать дефицит бюджета минимум с нынешних 3% до 4% ВВП. 1% — это дополнительно порядка 40 млрд грн. Первый вице-премьер предлагает смягчить монетарную политику с привязкой к стимулированию экономического развития, а не к инфляции.

«То есть фактически предлагается печатать деньги и терпеть высокую инфляцию и, возможно, девальвацию. Это будет подрывать доверие к нашей денежной единице и экономике как инвесторов, так и обычных наших граждан. При таких условиях ни внешние, ни внутренние инвестиции не пойдут в Украину — они уже сейчас не идут именно из-за отсутствия уверенности в сохранности своих денег и возможности надежно зарабатывать», – отметил Кухта.

«Напечатанные гривны используют для покупки импорта (в отдельных случаях их просто выводят за границу в оффшоры), и это увеличивает спрос на валюту, ослабляет курс гривны. Ослабление курса, в свою очередь, снова провоцирует рост цен», — подтверждает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

По мнению исполнительного директора Case Ukraine Дмитрия Боярчука, предложения Любченко по накачиванию экономики деньгами годятся исключительно для реанимации критически больных экономик, а не для достижения системного роста и развития.

«Сейчас мировая экономика держится на большой количества допинга в виде дармовых денег. Долларов, евро и других резервных валют напечатали столько, что даже такую ​​отсталую и проблемную экономику, как наша, легко кредитуют на мировом рынке. Но деньги нам дают взаймы не потому, что мы настолько классные, просто этих денег некуда девать. Вот и дают «кому не попадя». Зато мировая экономика не растет», — отметил он.

По словам Боярчука, такую политику мировые лидеры будут вести не дольше 2022 года. «Далее должна быть детоксикация, потому клиент может и не выдержать такого количества наркоты. До 2023-го года деньги больше не будут такими дешевыми как вода», — констатирует экономист.

Наиболее жесткой критике эксперты подвергают идеи экономического изоляционизма и импортозамещения. «На внутреннем рынке, да еще и защищенном от импорта, нетребовательному покупателю можно продать что угодно, не придется лезть из кожи вон, угождая покупателю. Прямо как в старые добрые совковые времена… Ну и, конечно, «мутить схемы» куда проще – все свои…», — поясняет Дубровский скрытые мотивы Любченко и его «экономической стратегии».

«Единственное, что в реальности может достичь такая «политика экономического роста», – это создать временный бум, который закончится болезненным, если не катастрофическим, спадом, инфляцией и обнищанием. … Но грабли манят по одной очень прозаической причине: те самые производители упомянутых Любченко якобы конкурентоспособных отечественных товаров, место которых на отечественном рынке по странному недоразумению занимает импорт, как огня боятся настоящего конкурентного отбора, потому что прекрасно осознают свой неизбежный проигрыш настоящим предпринимателям», — резюмирует Владимир Дубровский.



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Иван Бойко

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