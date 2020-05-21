Эксперты оценили потери экономики Украины за время карантина — новости Украины

Экономические потери посчитали стоимостью человеческих жизней и сокращением ВВП

Из открытых источников

Потери для экономики Украины от карантина могут составлять около 50 млрд долл. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевской школой экономики (КШЭ).

В КШЭ предлагают считать потери двумя способами: в стоимости человеческих жизней и в процентах ВВП.

При первом варианте нужно взять 120 тыс. жизней, которые могла потерять Украина из-за полной отмены карантина (данные рассчитаны по модели КШЭ), и конвертировать их в деньги.

Для Украины одна жизнь стоит 454 тыс. долл. (расчет сделал ученый Кил Вискучи, адаптировав для украинских реалий показатели США, — ред.). Соответственно, потери могли бы достичь 50-54 млрд долл.

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При втором варианте за основу берутся прогнозы МВФ по падению ВВП и консенсус-прогноз Минэкономики. В КШЭ говорят, что для оценки потерь используется методология университета Вайоминга, а сами потери равны также 50-54 млрд долл.

«При этом нужно трезво оценить возможные последствия того, что было бы, если бы карантин не вводили. Мы говорим о свыше 120 тыс. жизней и более 5 млн заболевших. Т.е. 12,5% населения могло бы «выпасть» из рабочей силы», — рассказала вице-президент КШЭ Наталья Шаповал.

По словам президента КШЭ Тимофея Милованова, чистый экономический эффект от карантина почти нулевой, но благодаря карантину в Украине удалось спасти жизни людей.





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