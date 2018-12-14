Эксперты отметили, чем выдающимся оказался 2018 год для Казахстана — zonakz.net



Настало время подвести итоги 2018 года. Интернет-газета ЗОНАКЗ попросила экспертов назвать по крайней мере 3 экономических события и решения, которые своевременно произошли или были приняты в Казахстане в 2018 году и будут иметь положительный эффект

Казбек Бейсебаев, политолог, популярный блогер Казахстана:

– Сложно назвать какое-нибудь экономическое событие или решение правительства уходящего года, про которые мы могли бы сказать: вот, наконец, принято верное решение и теперь наша экономика пойдет в правильном направлении, это положительно скажется в будущем и в этом духе. Как в прошлые годы, в этом году была оказана помощь банкам. Если бы не выделили деньги, то это очень негативно сказалось бы на экономике страны в целом. С другой стороны, получается, что банки, скажем так, транжирят деньги и потом всё возмещается за счет государства. Это такой наш отечественный менеджмент, когда чьи-то косяки покрываются за счет народа.

Вообще, трудно подводить экономические итоги года, когда власти сами не делают это. У нас ежегодно принимаются различные программы, проекты, намечаются разные шаги и много чего обещается – а вот отчетов мы не слышим.

Вот недавно в интервью российскому телевидению Лидер нации сказал, что за пять лет в Казахстане введено 1200 новых предприятий. Только, где эти предприятия никто нам не говорит.

Наша сырьевая экономика зависит отт внешних факторов и, точнее, от цены на нефть. В этом году цена за баррель регулярно снижалась и, скорее всего, эта тенденция продолжится. Во всяком, случае прежних высоких цен не будет. А это значит, у нас будет мало доходов. Это для нас важно, ибо мы за все 27 лет так и не диверсифицировали экономику и продолжаем сидеть на нефтяной игле.

Арман Бейсембаев, руководитель аналитического отдела FXPrimus:

– Если начинать с крупного плана, то можно отметить, что с этого года стал более отчетливо виден поворот взгляда государства на социальную сферу и ориентир на улучшение социального самочувствия общества. Это та сфера, на которое государство слабо обращало внимание, занимаясь лишь косметическими мерами без существенных сдвигов. Теперь видно, что правительство всерьез озаботилось проблемами ЖКХ, постоянным ростом тарифов на коммунальные услуги и устареванием коммунальной инфраструктуры. Хочется верить, что эти вопросы не останутся на уровне имитации бурной деятельности, ведь это первый шаг в построении действительно социального государства и комфортного проживания в нем.

Достаточно серьезным шагом стало 10-кратное снижение соцналога для граждан с зарплатой до 60 тыс. тенге. Об эффектах пока судить сложно, но снижение налоговой нагрузки на людей с низкими заработками (а таких в стране большинство), мера, безусловно, правильная.

Также у государства есть правильное ощущение, что источником экономического роста и развития – это сфера строительства. Программа «7-20-25» хоть и недостаточная сама по себе, но нужная.

Строительство является мультипликатором для многих отраслей, и его поддержка отразится только в долгосрочном плане. Поэтому программа не может и не должна быть краткосрочной.

С другой стороны, хотелось бы пожелать наращивать темпы строительства и инфраструктуры, так как сейчас ее уровень ощутимо недостаточен.

Екатерина Серединская, генеральный директор компании ARUM Capital:

– В 2018 году было принято большое число позитивных мер, направленных на развитие страны. Например, можно выделить появление агентства Protecting Business and Investments, созданного по инициативе государственной службы по борьбе с коррупцией и министерства иностранных дел для упрощения процесса инвестирования в РК для иностранцев. Казахстан выглядит крайне привлекательным для заграничного бизнеса: за первые шесть месяцев 2018 года было привлечено $12,3 млрд., что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако проблема взяток стоит крайне остро и портит репутацию страны. Новое агентство будет заниматься профилактикой незаконных действий в отношении предпринимателей и оперативно реагировать на проявления коррупции. Таким образом, в случае успешной работы Protecting Business and Investments можно ожидать очередного рекорда по объему привлеченных инвестиций, которые позволят увеличить экономический рост.

Также с 2018 года вступили в силу налоговые послабления для предпринимателей, занятых в сфере электронной торговли, что уже дает ощутимые результаты. В 2017 году на эту отрасль приходилось около 1,2% от всего розничного товарооборота, тогда как за первую половину 2018 года этот показатель уже перевалил за 3,5%. По предварительным оценкам, индустрия продолжит развиваться ударными темпами порядка 30% в год.

Одним из главных драйверов экономики является сельскохозяйственный сектор, в отношении которого был предпринят целый ряд мер от развития транспортной инфраструктуры и до прямой государственной поддержки в виде микрокредитов и различного рода субсидий. В результате развития сектора и расширения договоренностей с контрагентами за первые девять месяцев 2019 года удалось увеличить экспорт сельхозпродукции на 28,3%; огромную роль сыграли партнерские отношения с КНР — экспорт в страну вырос на целых 42%.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»:

– Пожалуй, назову только одно решение. Ключевым событием для финансового рынка Казахстана можно считать разворот цикла монетарной политики Национального банка Казахстана. От понижения базовой ставки Нацбанк в середине года сначала сделал паузу, а потом перешел к ее повышению, таким образом начали ужесточаться монетарные условия для экономики и Центробанк сигнализировал, что экономические условия как внутренние, так и внешние начинают ухудшаться. Именно внешние условия были главной причиной разворота монетарной политики. Турбулентность на развивающихся рынках в середине года усиливала отток капитала из страны, поэтому пришлось повышать ставку.

Данияр Джумекенов, аналитик Wall Street Invest Partners:

– Во-первых, в уходящем году выделим относительную стабильность в приросте добычи нефти в рамках Северо-Каспийского проекта по освоению месторождения Кашаган. В целом закончились годы ожиданий и череда неприятностей в развитии проекта. Для Казахстана начался период с получением более ощутимого экономического эффекта от долгожданного кашаганского проекта.

Во-вторых, сильное влияние на экономику Казахстана оказало ослабление казахстанского тенге, вслед за падением курса российского рубля. Еще в первом квартале 2018 года тенге торговался в районе 320 тенге за доллар США. К концу года тенге ослабел, торгуясь в районе 370 тенге за американский доллар. Падение составило более 15% за неполный год.

Третьим экономическим событием является сохранение режима плавающего обменного курса в политике Национального банка. Это оказывает позитивный эффект для минимизации рисков в развитии экономики Казахстана.

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