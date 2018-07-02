Эксперты: От торговой войны, развязанной США, пострадает вся мировая экономика

Фото: globallookpress.com

Инвесторы резко увеличили использование стратегий хеджирования. Это сигнализирует о том, что эскалация торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем может поразить экономику от Германии до Южной Кореи.

Аналитики рынка утверждают, что последнее предложение Вашингтона по импортным тарифам на сумму в 675 млрд долларов на китайские товары, как ожидается, вызовет ответную реакцию Пекина, которая затронет и европейские, и азиатские рынки.

«Сейчас проблемы торговой войны захватили внимание инвесторов, хотя в первом полугодии они находились по большей части на втором плане», — приводит информационно-аналитическое агентство Блумберг слова Джерарда Фитцпатрика, главного инвестиционного директора компании Russell Investments, которая владеет активами почти в 300 млрд долларов.

Торговля — это не единственная проблема, волнующая игроков рынка. Рост европейской экономики замедлился, цены на нефть держатся в районе 80 долларов за баррель, в то время как центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику.

Вместе с тем, в соответствии с мнением экспертов из Международного валютного фонда, несмотря на растущую обеспокоенность среди инвесторов, мировая экономика находится на прочной основе, и ожидается, что в этом году она продемонстрирует рост на 3,9%.

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