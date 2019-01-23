Эксперты ООН: инвестиции в мировую экономику катастрофически падают — Новые Известия

«Для Европы и развитых стран в целом объем прямых инвестиций упал ниже уровня мирового финансового кризиса 2008 года, — отмечает телеграм-канал Proeconomics. — Судя по этим данным, мировая экономика стоит на грани кризиса.

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Прямые инвестиции в страны мира с развитой экономикой упали на 40%, с 749 млрд долларов до 451 млрд долларов — обвал до уровня 2004 года. Объем инвестиций в Европу в 2018 году рухнул на 73% по сравнению с предыдущим годом, составив лишь 100 млрд долларов.

Подобный низкий уровень прямых инвестиций в Европе до этого наблюдался в 1990-х годах. Наибольший объем прямых инвестиций в 2018 году поступил в США, несмотря на снижение и там на 18% с 277 млрд долларов до 226 млрд долларов. Второе место по объему привлеченных прямых инвестиций сохранил Китай, где по итогам года показатель вырос на 3% со 137 млрд долларов до 142 млрд долларов».





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