Эксперты объяснили, как газовая война с Россией повлияет на курс доллара

Сегодня, 10:44

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Проблема с нехваткой голубого топлива скоро решится



Фото: «Сегодня»; «Газпром». Коллаж: «Сегодня»

Демарш российского «Газпрома», который отказался поставить газ Украине, не приведет к изменению курса гривни. Такое мнение выразил экономист Борис Кушнирук.





«Ситуация с газом никак не повлияет на курс доллара. Мы уже входим в режим весна-лето, когда потребность в газе резко падает. Потому там будут плановые закупки газа, которые не являются критическими. Да, сейчас возникла некоторая проблема. Но в течение нескольких дней она будет урегулирована, и на курсе валют это никоим образом не отразится», – считает Кушнирук.





В то же время, президент Украналитцентра Александр Охрименко не исключает, что стоимость доллара в Украине будет корректироваться в зависимости от интенсивности закупок недостающего «Нафтогазу» топлива.





«Если сейчас станут резко закупать газ – это повлияет немножко на курс. Необходимость в закупках энергоносителей может приводить к скачкам. Потому что, если НАК «Нафтогаз» будет опять выходить на закупки, то, естественно, он будет покупать очень много валюты, и тогда курс на 3-4 дня будет взлетать вверх. Колебания могут быть до 40 копеек в обе стороны», – говорит Охрименко.





Аналитики ГК ForexClub, в то же время, ожидают, что скорое окончание отопительного сезона и снижение критического импорта поспособствуют стабилизации валютного рынка и укреплению гривни.

К слову, в оценке направления движения курса эксперты единодушны: доллар будет дешеветь.

Подробнее о том, что происходит с курсом доллара в Украине, читайте на сайте «Сегодня» в материале «Курс доллара в Украине: валюта уже дешевле, чем год назад».

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