Эксперты обсудили будущее украинской и мировой экономики | Экономика | Деньги — Аргументы и факты в Украине

На совместной конференции «Экономическое будущее Украины», которая состоялась 5 апреля, при участии Украинской ассоциации Римского клуба (УАРК) и Киевского международного экономического форума (КМЕФ) было представлено около 500 студентов и преподавателей со всей Украины, а также более десяти спикеров из разных стран и континентов. Мероприятие проходило в инновационном парке UNIT.City.

Основной фокус экономистов был направлен на юбилейный отчет Римского клуба «Come On! Капитализм, недальновидность, население и разрушение планеты», который представил почетный Президент данного клуба Эрнст Ульрих фон Вайцзекером.

Книга «Come On! Капитализм, недальновидность, население и разрушение планеты» Фото: Facebook/ YSC 2.0

Вайцзекер заявил, что предостережение Римского клуба, обнародованные в книге «Пределы роста» до сих пор актуальны.

«Привычные методы урегулирования проблем только ухудшают ситуацию», — начал Вайцзекер, — «Мы оказались в мировоззренческой и философском кризисе. А, следовательно, мир нуждается в «Новом Просвещении». Вместо того чтобы опираться на доктрину, надо находить баланс между людьми и природой, баланс между рынками и государством, между дальновидностью и близорукостью. Для этого надо объединиться с целью выработки более системного подхода. Это также потребует от нас переосмысления науки и образования», — резюмировал один из топовых мировых мыслителей современности.

Эрнст Ульрихом фон Вайцзекер Фото: Facebook/ YSC 2.0

В дискуссионной панели с Аллой Дубровык-Роховой Вайцзекер отметил, что постоянный рост экономики был приемлемым для «пустого мира», но не подходит для «полного мира».

«Нам нужно лучшее понимание экономики. И мы в Римском Клубе с удовольствием отмечаем, что молодые экономисты и студенты экономических отделений по всему миру начинают задавать вопросы о том, какие возможны варианты — более широкий взгляд на экономику, а не искусственно суженный в рамках доктрины неолиберализма», — пояснил он.

Профессор Вайцзекер также указал на необходимость учета экологического сегмента в структуре себестоимости товара: «Капитализм терпит неудачу, если не позволит ценам отражать экологическую истину. Если цены будут ложные — например, мясо слишком дешевое, чтобы отразить все негативные аспекты и последствия этого вида производства — тогда то, что вы едите мясо — это плохо для следующих поколений. Мясо — это только один фактор, есть еще 20 других. Например, влияние на климат».

Автор мирового бестселлера «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» норвежский профессор Эрик Райнерт посоветовал Украине обратить внимание на такие проблемы как деиндустриализация и миграция, где первая является причиной другой.

Эрик Райнерт Фото: Facebook/ YSC 2.0

К слову, рядом с ними шагает и коррупция, лучше лечится индустриализацией. Ключевая же совет спикера — не являться колонией и делать так, как «сильные мира сего» советуют, а так как они сами делали, чтобы стать успешными.

«Колониальные силы когда-то имели одно правило для колоний, на котором колониализм и держался — запрет развития промышленности. И это основная причина, почему США решили стать независимыми. К сожалению, пока мы снова фактически живем в период колониализма. И проблема в риторической пробеле — когда вам говорят, что вы избавиться от коррупции и «невидимая рука» все сделает. На самом деле, в реальном мире они защищают собственное производство. Сейчас это становится очевидным. И это классическая колониальная политика. Это делала Англия сотни лет своего колониального периода. Надо называть вещи своими именами. То, что делает Германия — то же самое, что делали США — свободная торговля на словах, а на практике что-то совсем другое», — пояснил профессор Райнерт.

Подобной идеи придерживается президент Украинской ассоциации Римского клуба, член-корреспондент Всемирной академии искусств и науки (WAAS), народный депутат Украины Виктор Галасюк. По его убеждению, если в стране есть развитая промышленность и она может производить многие виды товаров — значит, у этой экономики высокий технологический уровень и потенциал роста. Тогда экономика является успешной и создает значительный ВВП, большой «экономический пирог». Если же экономика примитивная, ее структура сырьевая и вырабатывается мало видов товаров — эта страна обречена «пасти задних» пока не будет изменена экономическая политика и экономическая специализация страны как следствие.

«Для того, чтобы ускорить экономический рост от 2-3% до 8% -10%, как завещал великий украинец Богдан Гаврилишин, нам нужно поменять структуру экономики — перестать быть сырьевой экономикой, на которую нас превращают. Надо сменить профессию страны! Это абсолютно реально сделать! Но самое-собой ничего не произойдет — так можно стать только сырьевой колонией и заемщиком. Стать производителем и состоятельным и влиятельным игроком на международной арене можно только через целенаправленную экономическую и промышленную политику «, — подчеркнул Галасюк.

Главными механизмами экономического развития председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства назвал: индустриальные парки, бесплатное присоединение к инженерным сетям, экспортно-кредитное агентство, «Покупай украинское, плати украинцам!», Банк развития.

Участники конференции Фото: Facebook/ YSC 2.0

Автор образовательной платформы Edu Future, основатель международного лицея «Гранд», президент международной корпорации «Гранд», кандидат экономических наук Владимир Спиваковский считает, что экономика успешна тогда, когда она имеет свои мощные глобальные кластеры и мега-бренды.

«Разработанная мной стратегия развития экономики Украины выглядит как формула 10 * 10 * 10. Это означает, что в нашей стране могут возникнуть так называемые секторальные кластеры, или, как я их называю, мега-бренды. Считаю, что им должно быть около 10. При этом, каждый из таких мега-брендов должно приносить около 10 млрд долларов».

Эффективность такого подхода В.Спиваковский подтвердил рядом реальных примеров разных стран. Так, например, Япония после Второй мировой войны сконцентрировала свои усилия на двух мега-брендах — ​​бытовая электроника и автомобилестроение. Сингапур 40 лет назад выбрал компьютерную индустрию и судостроение. Среди «горячей» десятки мега-брендов, предложенных автором для Украины оказались: IT, продукты питания, энергетика, авиа, космос и вооружение, транспортный хаб, деньги (банковский сектор, инвестиции, фондовый рынок), машиностроение, туризм, и даже «Украинская водка».

Секретным спикером из страны, где есть целое Министерство счастья, стал бывший министр образования Бутана Тхакур Поудел.

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