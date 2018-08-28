Эксперты назвали причины дефолта 2018 в России

На пороге своеобразный «юбилей»: двадцатилетие с бурных событий 1998 года, которые привели к дефолту в России. В данный момент ситуация с экономикой в стране не слишком радужная, потому эксперты проводят бесконечные дискуссии о том, быть ли очередному дефолту в стране, или рубль всё-таки «выкарабкается».

Bank of America нынешним летом подготовил доклад, где предполагается, что на мировом финансовом рынке может вновь случиться кризис, который вначале привел к крушению азиатских рынков, а в затем, в 1997-м, – к дефолту в России. По данным банка, рынки развивающихся стран, к которым относится и РФ, рушатся под прессом сильного доллара.

По словам ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта, это «похоже на эхо событий 20-летней давности».

Дефолт в России 2018 будет или нет

В свою очередь, Всемирный банк спрогнозировал наступление новой глобальной рецессии, несмотря на то, что сейчас мировая экономика внушают оптимизм ввиду того, что около половины всех стран ускоряет темпы рост ВВП. Однако, уже после 2019 года может начаться рецессия, которая происходит почти каждое десятилетие, заключают специалисты банка.

Российский рубль в августе значительно подешевел – прежде всего, под воздействием американских санкций. Но в Кремле предпочитают не выражать беспокойства по этому поводу. В день 20-летнего «юбилея» дефолта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что финансовая и экономическая система страны «абсолютно стабильна», несмотря на волатильность курса рубля.

Центробанк объяснил ситуацию естественной реакцией финансового рынка на известия о новых грядущих санкциях.

Экономический обозреватель Семен Новопрудский полагает, что вероятность повторения дефолта в России мала, но при определенных раскладах такой сценарий все-таки возможен. В то же время, как ему представляется, правительство извлекло уроки из ситуации 20-летней давности.

«Пока российские власти, при всей причудливости проводимой внешней политики, в политике финансовой придерживаются незыблемого правила, которое было выработано как раз из-за дефолта, а именно – нельзя раздувать дефицита бюджета, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Большой дефицит бюджета как зло сейчас осознается как президентом России, так и всеми, за исключением экономически маргинальных людей вроде советника президента Сергея Глазьева, остальными, кто, так или иначе, олицетворяют монетарную власть в России. Это считается непреложным законом».

Собственно, если от этого правила государство отступать не будет, то, конечно, вероятность дефолта мала, подчеркнул журналист.

Дефолт в России 2018 — что было и что будет

Двадцать лет назад правительство ушло в отставку.

Перед этим РФ объявила о дефолте, курс национальной валюты резко упал за короткое время. Это было в августе 1998 года, напоминает публицист Иван Преображенский.

Многие из тех, кто руководил Россией в те времена, по-прежнему находятся у власти. К примеру, премьер Сергей Кириенко вернулся после долгого перерыва.

За прошедшее время события 1998 года обросли слухами и мифами. И один из них заключается в том, что если бы не дефолт, то и Путина не выбрали бы преемником. Не сделали бы ставку на «силовика», искали бы среди иных кандидатов, пишет он.

Сейчас у власти находятся те же, кто управлял страной в период дефолта: Путин, экс-премьер Сергей Кириенко и почти весь финансово-экономический блок. Практически все «новое» правительство Медведева помнит дефолт — и Наибиуллина, и Силуанов, и менять их никто не планирует.

Ранее Bank of New York спрогнозировал новый мировой кризис, схожий с тем, который произошел в 1998 году.

События тогда отразились не только на РФ, но и на всех заметных развивающихся рынках. Пресса сразу заговорила о том, что РФ угрожает очередной дефолт, отмечает Преображенский.

Но быстрого подъема, как в 1999, не зависимо от стоимости нефти, уже не будет, поскольку в то время Россия была готова расти, а сейчас страна находится уже несколько лет в глубокой стагнации.

Но ряд экспертов говорит, что все не так плохо. Теперешняя стагнация станет лучшей защитой от надвигающегося кризиса, не будет падения. Согласно этому сценарию РФ и дальше будет идти по пути, намеченному собравшейся после 1998 года командой. Скорых перемен ждать не стоит, полагает публицист.

Кризис в России в 2018 году — причины

В мае американским трейдером Джорджем Соросом было заявлено о предстоящем финансовом кризисе. С его слов, еврозона подвержена ему. В ЕС сильно экономят, не могут решить проблему с беженцами, а еще Великобритания решила выйти с него.

На ПМЭФ Кристин Лагард, главой МВФ, были перечислены три главные причины сегодняшней неблагоприятной экономической обстановки:

слишком большая долговая нагрузка государств с компаниями — более 163 триллион долларов (220% мирового ВВП);

экономически развивающиеся государств страдают из-за оттока средств;

некоторые страны хотят сломать систему.

По наблюдениям экспертов, в течение последних сорока лет наблюдается определенная тенденция — каждые 7-10 лет происходит кризис в экономике. Впрочем, мнения экспертов разные.

На основании своих наблюдений, Олег Сафонов, занимающий должность управляющего «БКС Ультима», заявил, что российская экономика сегодня не уязвимая. Хоть Запад и ввел санкции, Россия за ближайшее будущее может быть спокойной. Во-первых, в стране есть ресурсы, во-вторых, реструктуризированы внешние долги, в-третьих, по-прежнему дорогие энергетические ресурсы.

Тем временем по мнению Владимира Рожанковского, инвестиционного аналитика Global FX, в России не повторится сценарий 1998 года. В том году Азия не имела достаточно средств, чтобы благополучно выйти из ситуации, а сейчас все наоборот. Эксперт уверен: даже если кризис и будет, то в США. С ним несогласен Владислав Жуковский: эксперт из России прогнозирует неизбежный дефолт, и первым делом из-за снижения нефтяной цены.

Источник