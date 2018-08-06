Эксперты назвали 4 способа применения искусственного интеллекта в электронной коммерции

Сегодня искусственный интеллект появляется в любой компании, любой отрасли и любом бизнесе. ИИ может использоваться и в электронной коммерции. Эксперты назвали 4 способа его применения в этой сфере.

Чатботы

Чатботы на домашней странице веб-сайтов и мобильных приложений являются компьютерами на базе ИИ, которые запрограммированы для индивидуального общения с клиентами. Чаты помогают покупателям искать нужный продукт, проверять доступность товара, сравнивать несколько моделей и, наконец, делать платеж. Чатботы также помогают подключать клиентов к соответствующему обслуживающему персоналу в случае возникновения каких-либо жалоб или вопросов. Покупатели могут «разговаривать» с этими машинами через текст, голос, а иногда даже с помощью картинок.

Прогнозирование продаж

С AI алгоритмами возможно глубокое обучение, статистическое программирование и интеллектуальный анализ массивных наборов данных. Компании используют эти методы для выявления поведения своих клиентов. Прогнозируемые продажи также помогают в организации и управлении инвентарем складов, гарантируя, что компания хорошо запасается продуктами, которые имеют более высокий спрос.

Двигатели рекомендаций

Они используются многими розничными компаниями, такими как Amazon, для определения целевой аудитории для своей продукции. Основываясь на последних поисковых запросах потенциального клиента, алгоритмы AI в поисковиках системах фиксируют критические данные по поиску продукта.

Автоматизация склада

Это важный компонент электронной розничной торговли, который играет значительную роль в определении тенденции продаж для компании. Одна пекинская организация использовала роботов для ускорения складских процессов, таких, как сортировка, упаковка и категоризация. Это помогло улучшить скорость и эффективность механизмов сортировки и графика поставок продукции.

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