Эксперты дали прогноз по росту объёма китайского рынка электронной коммерции — NewRetail

К 2025 году крупнейший в мире рынок электронной коммерции Китая превысит 3,3 трлн долларов США.
Об этом сообщает WWD со ссылкой на данные аналитического агентства GlobalData.
Несмотря на слабые показатели розничной торговли на виртуальных платформах в июле 2021 года из-за новой вспышки вируса и наводнения в провинции Хэнань, аналитики прогнозируют прирост онлайн-продаж в 2021 году на 17,2%.
В долгосрочной перспективе до 2025 года ожидается среднегодовой темп роста на 11,6%, что приведет к расширению объема рынка электронной коммерции до 3,3 трлн долларов.
В период с 2017 по 2021 год продажи электронной коммерции достигли 2,1 трлн долларов со среднегодовым темпом роста 17,7%.
«Китайская электронная коммерция быстро развивалась в течение последних пяти лет благодаря широкому распространению интернета и смартфонов, росту доверия потребителей к покупкам в интернете, появлению платформ электронной коммерции и доступности различных альтернативных платежных решений, таких как Alipay и WeChat Pay», ― комментирует ведущий аналитик GlobalData Рави Шарма.
Источник:
FashionNetwork
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