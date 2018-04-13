Эксперты: Большинство заявлений Каплина не соответствуют действительности

Эксперты проекта «Дословно» после анализа публичных выступлений народного депутата Сергея Каплина (фракция БПП) пришли к выводу, что он оперирует в основном неправдивой информацией

Такой вывод эксперты сделали, проанализировав выступления политика 13 марта во время брифинга в кулуарах Верховной Рады, 20 марта во время выступления в сессионном зале ВР и 12 марта в эфире телеканала ZIK, сообщили «ДС» в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

«Заявления Сергея Каплина носят популистский характер. Значительная часть его обещаний не может быть выполнена, а факты, на которые он опирается, часто являются ложными», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Для анализа эксперты отобрали несколько фактов, которыми оперировал Каплин. Из пяти проанализированных заявлений два оказались манипулятивными, два были ложным и только одно оказалась правдивым.

Так, на брифинге в кулуарах ВР 13 марта Каплин заявил: «Еще раз обращаюсь к руководству «Криворожстали»: если не будете слушать, то национализируем не только наше предприятие, но всю вашу корпорацию (ArcelorMittal) национализируем». Это заявление было сочтено неправдивым, так как Украина не может национализировать иностранную металлургическую компанию ArcelorMittal, которой принадлежит 93% акций предприятия «Криворожсталь».

Также неправдой было названо заявление Каплина во время выступления в в сессионном зале Верховной Рады 20 марта.

«Я бы хотел получить от нынешнего правительства программу его действий, хотя б на год. Ее не существует», — заявил тогда Каплин.

Однако в прошлом году Кабмин утвердил среднесрочный план приоритетных действий до 2020 года, что и дало основание объявить слова Каплина неправдой.

Манипуляцией эксперты назвали следующие слова Каплина на брифинге 13 марта: «ГПУ возбудила дело против Петренко и Кивы по факту подделки документов. Можете считать их обвиненными».

На самом деле прокуратура Киева открыла уголовное производство относительно противоправной регистрации изменений данных Социалистической партии Украины. Однако официальных обвинений Ильи Киви и Павлу Петренко она не предъявляла.

Также манипуляцией сочли заявление Каплина в эфире телеканала ZIK 12 марта.

«Наша работа, законодательная работа является содержательной, является плодотворной, является чрезвычайно эффективной», — сказал тогда Каплин.

Однако эксперты подчеркивают, что законодательная работа Сергея Каплина вызывает сомнения, поскольку часть его законопроектов попадала в рейтинг самых абсурдных и они были признаны Минфином нереалистичными.

Правдивым эксперты сочли лишь заявление Каплина из того же эфира, в котором он заявил, что является лидером «по количеству законодательных инициатив, по количеству законодательных актов».

Каплин действительно регистрирует большое количество законодательных инициатив. Только за 2018 народный депутат стал инициатором 21 зарегистрированного в Раде документа.

В рамках проекта «Дословно» проходит фактчекинг заявлений ведущих политиков. Ранее были проанализированы заявления Владимира Гройсмана, Саакашвили, Олега Ляшко, Надежды Савченко, Семена Семенченко, Арсения Яценюка, Игоря Гринева, Сергея Каплина, Андрея Садового, Анатолия Гриценко, Артура Герасимова, Олега Березюка и Вадима Рабиновича.

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