Эксперт высказался о новом рекорде госдолга США

//Экономика

13+

2 ноября 2019, 11:40

[ «Аргументы Недели» ] Источник: РТ

доллары, pixabay.com

Глава Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал очередной рекорд государственного долга США. Ранее стало известно, что он составил более $23 трлн.

Салин отметил, что сложившаяся ситуация никак не сказывается на Соединенных Штатах, поскольку страна и весь мир давно к этому привыкли. Эксперт отметил, что в настоящий момент США находятся на траектории роста долга больше $1 трлн в год, что является замкнутым кругам, из которого не выйдет ни страна, ни вся мировая экономика.

По словам Павла Салина, сейчас актуальным становится вопрос не о самом государственном долге, а о его обслуживании.

Поделись с друзьями:

ЕТ





Источник