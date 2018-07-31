Эксперт: В Украине нездоровый экономический рост

Украина

В Украине наблюдается нездоровый экономический рост, так как он происходит за счет торговли импортными товарами, а не за счет производства.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник в эфире «Радио НВ».

«В прошлом году украинская экономика выросла на 2,5%. Но возьмем промышленность — + 0,4%, сельское хозяйство — — 2,7. Вопрос, который возникает у всех людей: что дало экономический рост? Торговля выросла на 8,8%. Следующий вопрос: чем торговали, если промышленность почти по нулям, а сельское хозяйство (ушло — ред.) в минус. Торговали импортными товарами», — пояснил он.

Кроме того, Пинзеник отметил, что еще одним негативным фактором стал рост зарплат и пенсий в прошлом году на 37%, при том, что экономика выросла лишь на 2,5%.

«Вопрос: куда делись эти деньги? Часть ушла в цены, вторая часть — в импорт, обменный курс… Это нездоровый рост», — сказал он.

Пинзеник добавил, что в этом году 6,2% роста дает торговля, но Украина не может «поднимать экономику за счет торговли импортными товарами».

Кроме того, по его словам, в Украине остается проблема инвестиций, так как инвестор нуждается в стабильности и прогнозируемости.

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