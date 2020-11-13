Эксперт: В Польше уменьшилось производство замороженных фруктов и ягод

Мир

В Польше за три квартала 2020 года зафиксировано падение производства замороженных фруктов и ягод. За это время оно упало на 14% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила аналитик ассоциации «Ягодоводство Украины» Мария Лакеева во время Fruit&Berry Zoom в рамках инициативы «VTrade Фрукты и Ягоды», которую внедряют программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ) и ассоциация «Ягодоводство Украины».

«Несмотря на падение производства, экспорт замороженной смородины и черники из Польши находится на уровне прошлого года. Европейские производители замороженных ягод фиксируют увеличение спроса со стороны супермаркетов. В то же время отмечают увеличение требований торговых сетей относительно фасовки продукции», — отмечает Мария Лакеева.

По ее словам, также производители сообщают, что из-за пандемии COVID-19 в сегменте HoReCa спрос на замороженные фрукты и ягоды заметно снизился.

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Людмила Лебедь, AgroPortal.ua

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