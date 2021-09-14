Эксперт усомнилась в изменениях политики Норвегии по отношению к РФ

После парламентских выборов в Норвегии принципиальных изменений в отношениях с Россией ждать не стоит. Об этом во вторник, 14 сентября, заявила «Известиям» заведующая кафедрой конституционного права МГИМО Инна Ракитская.

По ее словам, при тех немногочисленных заявлениях о международной повестке, которые звучали в период предвыборной кампании, внешнеполитический курс страны вряд ли изменится.

«Я думаю, что с парламентскими выборами и сменой правительства в Норвегии (да, по правде говоря, в любой другой стране Скандинавии), к большому сожалению, никаких принципиальных изменений во взаимоотношениях с Россией не произойдет», — отметила Ракитская.

Эксперт с сожалением подчеркнула, что в СМИ в большинстве случаев Россия освещается в негативном ключе, а обществу навязывается отрицательный образ. Как добавила Ракитская, двусторонние контакты существуют по разным направлениям, однако они носят скорее фрагментарный и в большей степени отраслевой характер.

Ранее в этот день стало известно, что оппозиционная Рабочая партия, которая выступает за более активное сотрудничество с Россией, одержала победу на выборах в парламент Норвегии.

После подсчета 100% голосов Рабочая партия, лидером которой является Йонаса Гар Стере, набрала 26,4%. Правящая Консервативная партия оказалась на втором месте с 20,5% голосов.

Накануне действующий премьер-министр от Консервативной партии Эрна Сульберг признала поражение и поздравила оппонента с победой. Об этом она заявила во время обращения к партии.

Стере, в свою очередь, также поздравил своих сторонников с победой. Кроме того, он объявил о намерении сформировать коалицию с партиями, «которые желают новых перемен».

Выборы в парламент Норвегии состоялись 13 сентября. На них избираются 169 парламентариев. На выборах используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах.