Эксперт: торговая война может привести к рецессии

Москва, 7 марта — «Вести.Экономика».

Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил главный экономист Deutsche Bank Питер Хупер. Он отметил, что торговая война в виде применения тарифов на различные товары со стороны различных государств может привести к заметному снижению темпов роста мировой экономике и потере «миллионов рабочих мест».

– Питер, если оценить текущую ситуацию с намерением американских властей ввести тарифы и перспективами торговой войны, как вы считаете, может ли это привести к дальнейшим действиям США по ослаблению курса доллара?

– Политика «слабого доллара» уже проводится со стороны США в течение определенного времени, при этом я бы отметил, что доллар остается под давлением, несмотря на определенные факторы, которые, по сути, должны были бы поддерживать его котировки: в частности, меры по фискальному стимулированию в США в краткосрочной перспективе должны способствовать укреплению доллара.



Однако, если мы увидим обострение торговых противоречий – я бы не стал пытаться предсказывать, как поведет себя американская валюта.

Повторюсь, действующая администрация США рассматривается инвесторами как выступающая за слабый доллар. Я бы отметил, что потенциально серьезное ухудшение ситуации в мировой экономике, может привести, как мы уже видели раньше, к снижению аппетита к рискованной игре на финансовых рынках, и временному укреплению доллара на фоне бегства от риска.

– Насколько серьезным может быть замедление роста мировой экономики из-за торговой войны?

– На этот счет ранее уже проводились различные исследования. Если в мире начнется полномасштабная торговая война с участием Китая – я думаю, мировая экономика может замедлиться до рецессии. Речь потенциально идет о потере миллионов рабочих мест в США и во всем мире в целом. В этой ситуации власти США добиваются увеличения своей доли от «торгового пирога». Но если начнется торговая война – этот «пирог» в целом станет меньше. В этой ситуации не будет победителей, речь идет о перспективе потери существенного количества рабочих мест во всем мире.





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