Эксперт: Тенге слабеет и это не предел

Директор аналитического департамента форекс-брокера Казахстана и СНГ компании «Альпари» Александр Разуваев в ходе пресс-брифинга рассказал о том, почему слабеет тенге и какого курса ожидать нам к следующему году, упадет ли цена на нефть и как отреагирует на это экономика Казахстана и мира. Оценил он и вероятность создания единой валюты на пространстве Евразийского союза.

Кому выгодно падение тенге, при растущей стоимости «черного» золота?

Несколько лет назад в Казахстане прошла волна девальваций. Тенге пустили в свободное плавание. В правительстве тогда объясняя ситуацию, говорили, что на все влияет снижение цен на нефть. Спустя время у нас нефть в цене поднялась, но тенге вслед за ней опять обвалилась.

«Хотелось бы узнать, почему наши официальные источники говорят одно, а происходит совсем иное?», — спросили журналисты у эксперта.

В ответ Александр Разуваев сообщил, что государству и экспортерам из нефтегазового сектора такой расклад очень выгоден.

«Цена на нефть хоть и выросла, но она не такая, какая была в свое время – за $100 за баррель. Та же история – слабая валюта и дорогая нефть — это выгодно экспортерам, это выгодно казне. Потому что если у вас дорогая нефть, и слабая валюта, то вы в тенге зарабатываете больше. Да, это лоббизм и прочее», — сказал он.

Между тем, говоря о нефти, эксперт указал на необходимость ориентироваться на уровень $70-80 за баррель. При этом он не ожидает серьезного падения в следующем году, даже в свете роста процентной ставки Федерального резерва США.

Александр Разуваев

«Нефть — это реальный актив, на ней живет мировая экономика. Может ли нефть рухнуть совсем? Может. Если случится кризис, близкий тому краху Lehman Brothers, что было 10 лет назад. Может ли кризис повторится? Я бы сказал, что может повториться, и даже хуже. Мы живем в период, когда Федеральный резерв повышает процентную ставку. Деньги становятся дороже. Деньги уходят в Штаты. Конечно, можно спросить, но трейдеры всего мира опасаются, что рост американской процентной ставки – это кризис по-любому. Тогда когда случился (кризис – Авт.) — Федеральный резервов «залил» мировую экономику деньгами, поднял цены на нефть и потихоньку все обошлось. Не очень понятно как Федеральный резерв поведет себя в этом случае», — предположил А. Разуваев.

Однако он тут же поспешил добавить, что Казахстан с его промышленной экономикой кризис переживет, так как «нефть все равно нужна» да и «металлы все равно нужны». Равно как и все остальное.

400 тенге за доллар – это еще не предел!

«Если говорить о курсе тенге, то 400 тенге за доллар мы, конечно, увидим. Это лишний раз подтверждает, что нормально растущая экономика, это не обязательно сильная валюта. Особенно, если мы говорим о молодых рынках. Частично это объясняется тем, что в России проводится политика умеренно-слабого рубля. Связано это с одной стороны с тем, что это выгодно бюджету. Нефтегазовый сектор до сих пор формирует примерно 50% доходов бюджета. Ну и лоббизм экспортеров. Экспортеры – это, прежде всего, нефтегазовый сектор. Что такое лоббизм экспортеров в цифрах? Например, нефть за первое полугодие текущего года увеличила дивиденды в 4 раза. Дорогая нефть и слабый рубль. Конечно, экспортеры очень хорошо зарабатывают», — рассуждает эксперт.

При этом он не отрицает развитие сценария «выше 400 тенге за доллар» уже в следующем Связывает он его с подъемом Федерального резерва, который уже, по сути, привел к обесцениванию валют всех развивающихся экономик. Ожидается, что и российский рубль будет дешеветь к доллару. И не спасет ни рубль, ни тенге, даже краткосрочный рост цен на нефть.

«Даже есть вдруг нефть будет за $100 за баррель в какой-то краткосрочный период, принципиально это ничего не изменит. Во-первых, ставка Федерального резерва перевесит все. И, во-вторых, слабая валюта выгодна бюджету и экспортерам. То есть американская ставка является основным фактором падения», — пояснил эксперт и в этом свете рекомендовал всем жить здесь и сейчас. То есть тратить свободные деньги на учебу, отдых, развлечения и путешествия.

«А если у вас много денег – купите квартиру и сдавайте ее. Потому что финансовый актив – это по большому счету запись в компьютере. А квартира это квартира. В ней жить можно. Она никуда не денется. Лучше всего покупать квартиры в крупных городах — Астане и Алматы. Плюс вы будете иметь ежемесячный доход от сдачи квартиры. Что само по себе тоже не плохо», — сказал спикер.

Единая валюта и единое правительство – это не фантастика!

«Мое мнение, должна быть единая евразийская валюта, должен быть «алтын». Да, она такая же будет сырьевая, но эту валюту можно делать сильной. Центробанк Евразийского союза должен быть в Алматы, и он должен быть независимым. Что значит быть независимым на российском примере? Совсем недавно, в пятницу ЦБ РФ повысил ставку, а за два дня до этого Д. Медведев говорил, что нельзя повышать ставку. А ЦБ взял и повысил. То есть на него никто не должен давить. По вопросам, конечно, экономики. По другим вопросам, понятное дело, что политика старше», — сказал А. Разуваев.

Но есть в этом вопросе, по его оценке, политический момент.

«…Никогда государство никому не отдаст право на свой печатный станок. Вот покритикуй я собственное правительство, но чего хочет сейчас Москва? Чтобы расчеты внутри Евразийского союза велись в рублях. Может быть, если бы это было лет 25 назад, и тогдашний рубль был бы как сейчас, это как-то бы прокатило. Но! Не то, что в моменте что–то поменяется для Республики Баларусь и Республики Казахстан. Но, если вы рассчитываетесь в чужих деньгах, то вы отдаете, нет, не Кремлю, а Центральному Банку Росиии часть своего суверенитета. Конечно, российский Центральный банк цивилизованный, и он не собирается ничего плохого делать, но все равно. Если мы говорим о евразийской интеграции, то есть опыт Европейского союза: немецкая марка прекрасной валютой была, и французская валюта тоже. Но почему-то сделали Евро, наднациональную денежную единицу. Должна быть евразийская наднациональная валюта. Надо двигаться в этом направлении», — пояснил эксперт свою точку зрения.

А в целом, он не исключает вероятности создания единого правительства с единой валютой. И станет это не результатом реализации заговоров, а объективным следствием развития информационных технологий, телекоммуникационных систем и финансовых технологий.

«Сейчас люди достаточно быстро могут попасть из одной точки планеты в другую, и узнать, что там происходит тоже достаточно быстро. Я не думаю, что это будет в ближайшие 20 лет, но то, что человечество к этому придет, это да», — резюмировал глава аналитического департамента форекс-брокера Казахстана и СНГ компании «Альпари».

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