Эксперт: Теневая занятость ежегодно отбирает в Украины $6 млрд — 1Fin.Biz — финансовый портал

При этом страдают как государственные и местные бюджеты, так и Пенсионный Фонд.

Ежегодные бюджетные потери Украины от теневой занятости составляют около 6 млрд долл., заявила во время пресс-конференции заместитель исполнительного директора «Центра экономической стратегии» Мария Репко. Об этом сообщает УНИАН, передает 1Fin.Biz.

«Ежегодно 6 млрд долларов недопоступает в бюджет из-за теневой занятости. Мы видим, что из 16 миллионов человек официально занятого населения 2,6 миллиона работают или как физические лица – предприниматели, хотя являются занятыми, или получают зарплату в конвертах. Если говорить о проценте занятых, которые получают зарплату в конвертах, то это приблизительно 30%, то есть каждый третий. Ещё приблизительно 23% работающего населения работают полностью неформально, то есть официально они не получают ничего», – сказала она.

По словам эксперта, от теневой занятости страдают как бюджеты – из-за недополученного налога на доходы физических лиц, – так и Пенсионный фонд, в который не поступает единый социальный взнос.





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