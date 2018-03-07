Вы здесь: Главная / Курс валют / Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине в марте

Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине в марте

Курс валют07 Мар 2018
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине в марте
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

08:26, 07 марта 2018


407

В ближайшее время факторы для украинской валюты будут благоприятными, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

По словам эксперта, динамика курса сохранится до конца марта / фото УНИАН

«Гривня укрепляется уже около полутора месяцев. Мы должны понимать, что ранее она сильно упала под влиянием сезонных факторов. Курс был перекошен, а сейчас возвращается к нормальным показателям», – рассказал в комментарии «Обозревателю», специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Читайте такжеПочем валюта: Нацбанк укрепил гривню к доллару, но опустил к евроПо его словам, в первую очередь на падение гривни повлияла покупка нерезидентами государственных ценных бумаг и облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) на сумму около $300, что привело к тому, что гривня значительно укрепилась.

Также Фурса успокоил, что праздничные выходные в марте никак не скажутся на курсе доллара к гривне, а динамика курса сохранится до конца марта.

«Выходные никак не повлияют на динамику, и мы знаем, что весна – это сезон усиления гривни, потому что начинается посевная. В ближайшее время факторы для украинской валюты благоприятные», – отметил экономист.

Ранее УНИАН сообщал, что в ближайшие несколько лет в МВФ не ожидают значительного колебания курса гривны по отношению к доллару.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник

← От Трампа уходит его ведущий экономический советник В Украине обваливается курс доллара →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top