Эксперт: Сегодня в Армении наблюдается мнимое затишье перед бурей

Фото: Reuters

Затянувшаяся нестабильность во внутриполитической ситуации в Армении не может не вызывать опасения относительно того, насколько в ближайшее время армянская сторона будет реально способна выполнять трехстороннее Заявление Москвы, Баку и Еревана по нагорно-карабахскому урегулированию, подписанное Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. И если на сегодняшний день стоит вопрос, может ли Никол Пашинян, которого оппозиция пытается сместить, остаться у власти, что даст хотя бы небольшую гарантию выполнения соглашения, то более острым вопросом становится – кто может его сменить. Если это будет политик из оппозиционного лагеря, призывающего к реваншу в Карабахе, то угроза подрыва выполнения трехстороннего Заявления может стать реальностью.

Внутриполитическую ситуацию в Армении для «Москва-Баку» анализирует политолог, руководитель портала PolitRUS Виталий Арьков:

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян пока сохраняет власть в своих руках, но перспективы у него, на мой взгляд, не самые радужные. По-видимому, действующий премьер, пытается досидеть до конца своего срока. Еще недавно мы говорили, что и России, и Азербайджану пребывание Пашиняна у власти после подписания Москвой, Баку и Ереваном, так как он является гарантом выполнения с армянской стороны Заявлений по нагорно-карабахскому урегулированию. И пока он будет у власти, это действительно так. Вместе с тем, я считаю, что сегодняшняя ситуация в Армении, когда митинги оппозиции то проводятся, то затихают, и создается впечатление, что Николу Пашиняну удается держать ситуацию под контролем, это такое мнимое затишье перед бурей.

Кто возглавит Армению после Пашиняна – очень важный вопрос для Москвы, Баку и Анкары. С одной стороны, Москве важно, чтобы у руля в Армении было лояльное России руководство. В качестве такового мы видим оппозиционную команду Роберта Кочаряна. Очевидно, что армянская оппозиция довольно разношерстная. Да, формально ее закулисным лидером считается Кочарян, который планирует участвовать в выборах, официальным лидером назван Вазген Манукян, но он в выборах участвовать не планирует. Здесь все понятно. С другой стороны, со стороны оппозиции звучат призывы к пересмотру трехстороннего Заявления, что не очень нравится Москве, поскольку выполнение Заявления всеми сторонами должно быть стабильным. Кроме того, «карабахский клан», который и возглавляет оппозицию, не пользуется большой поддержкой населения. Как мы знаем, риторика оппозиции достаточно воинственная. И говорить, что в случае их прихода к власти будет возможным продолжение реализации мирного соглашения по Карабаху, затруднительно. Вряд ли люди, которые еще вчера бряцали оружием, поменяют свою риторику и будут способствовать налаживанию отношений с Азербайджаном. Москве тоже невыгодно, чтобы команда оппозиции осуществляла реваншистскую повестку.

Если к власти в Армении придут радикалы и попытаются осуществить нечто наподобие реванша в Карабахе, понятно, что любая провокация будет Азербайджаном жестко пресечен. Но провокации, естественно, ни Баку, ни Москве не нужны. Им нужен мир в Закавказье. Они хотят, чтобы трехстороннее Заявление по Карабаху выполнялось последовательно. И мы видим, что уже сейчас Москва добивается того, чтобы Россия и Армения начали договариваться по разблокированию транспортно-экономических связей. Но внутриполитическая ситуация в Армении не может не создавать напряжение и затуманивать скорость и эффективность выполнения всех договоренностей. Если к власти в Армении придут радикалы, никакого сценария, кроме силового, быть не может.

Да, мы помним, как Пашинян чуть ли не каждый месяц до войны в Карабахе делал противоречащие друг другу заявления. С ним было невозможно вести переговоры, он отказался от всех предшествующих договоренностей Баку и Еревана по нагорно-каабахскому урегулированию. Но исход войны буквально выкрутил Армении руки. И Пашиняну пришлось соглашаться на мир. Конечно, Азербайджану хотелось бы, чтобы к власти в Армении пришли политики, с которыми можно было бы продвигаться к миру и началу взаимодействия двух стран. У России с Азербайджаном, у России с Турцией далеко идущие планы в регионе. И не хотелось бы, чтобы в Армении появился новый Пашинян, который бы начал вносить смуту в дела.

Сейчас идеальным сценарием для всех было бы, если бы на политическом горизонте Армении появилась какая-то третья сила. Вполне возможно, что этот «третий» может быть найден в оппозиции. В команде ястребов Кочаряна будут искать голубя. Действительным выходом из ситуации могли бы стать внеочередные выборы.

Чтобы не рвануло, ситуация в Армении должна перекипеть. Видимо, они все должны передраться и только потом прийти к мирной жизни. Армения в последние годы стала уже второй Киргизией, где турбулентность довольно регулярна. А такая турбулентность означает нестабильность и опасность для всего региона.

Когда будет определен некий коалиционный кандидат на роль премьер-министра Армении, тогда ситуация в стране может стабилизироваться. Пока нет конкретного решения и конкретного кандидата, Пашинян будет оставаться у власти. Если Путин общается с Николом Пашиняном, значит не все для премьера Армении так плохо. Пока с ним разговаривают, он остается на плаву. Но рано или поздно ему придется уйти. А если сейчас к власти в Армении придет некая сила под видом «временного правительства» — неизвестно чем это может закончиться – ведь нет ничего более постоянного, чем временное».

Источник