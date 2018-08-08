Эксперт: С сентября начнется очередная волна девальвации, курс доллара будет стремиться к заложенным в бюджете 30,10 грн

Скаршевский также отметил, что в ближайшие 1-2 недели курс гривны, скорее всего, будет укрепляться

С 1 сентября начнется очередная волна девальвации, курс будет стремиться к заложенному в бюджете 30,10 грн. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«Ближайшие 1-2 недели курс, скорее всего, будет укрепляться, потому что особых внешних платежей нет. Следующий большой платеж в сумме 500 млн долл. будет 1 сентября. Я думаю, что с 1 сентября и начнется очередная волна девальвации, курс будет стремиться к заложенному в бюджете на конец года 30,10 грн. Там по девальвации будет выше, чем в прошлом году, потому что, возможно, ухудшение внешней экономической конъюнктуры. Девальвация будет еще и потому, что правительство заинтересовано в наполнении доходной части бюджета, а от курса доллара зависит 40% доходной части, это НДС на импорт, ввозная пошлины, акцизы на импорт и другие платежи, привязанные к валюте», — сказал он.

На вопрос ведущего, чего стоит ожидать от валютных резервов осенью, эксперт сказал, что они будут уменьшаться.

«Если не будет новых займов, то естественно золотовалютные резервы будут уменьшаться. Они на прошлой неделе еще на 250 млн долл. уменьшились, потому что НБУ выходил с интервенциями на межбанковский рынок для того, чтобы немного снизить темпы девальвации гривны. Также на прошлой неделе было выплачено еще 450 млн долл. МВФ. Мы ждем от МВФ денег, пока он нам не дает, Украина ему их отдает», — отметил он.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что международные резервы Украины за июль сократились 1,3% и по состоянию на 1 августа по предварительным данным составили 17 748,5 млн долларов. Сокращение резервов обусловлено в том числе осуществлением платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте.

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