Эксперт развеял надежды Украины рекордно оштрафовать Газпром

Российский «Газпром» не намерен выполнять решения украинских судов о взыскании с него штрафа и пени на 172 млрд гривен. Для этого российская сторона использует решение Стокгольмского арбитража.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев, комментируя решение Антимонопольного комитета Украины оштрафовать «Газпром».

«Относительно АМКУ – есть решение судов первой и второй инстанции, но в решении Стокгольмского арбитража сказано, что все споры между сторонами должны решаться только в международных судах. То есть все суды российской и украинской юрисдикции не имеют никакого отношения к решениям», — подчеркнул эксперт.

«Есть определенные нюансы, в которых должны разбираться юристы, но по той информации, которая сейчас есть в открытых источниках, нам ничего не светит от тех 172 миллиардов», — заявил Рябцев.

Как сообщал «Обозреватель», в 2016 году Антимонопольный комитет Украины вынес решение оштрафовать «Газпром» на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

АМКУ просит наложить арест на имущество и средства «Газпрома» и запретить их отчуждение.

Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. Тем временем, штраф вырос до 172 млрд грн за счет пени за его неуплату.





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