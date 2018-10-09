Эксперт рассказал, за что вручили Нобелевскую премию по экономике

9 Октября 2018 в 13:16

ФОТО: NEWS.ru

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, как номинированные на Нобелевскую премию исследования могут изменить мир.



Нобелевскую премию по экономике получили Пол Ромер и Уильям Нордхаус. Как сообщается в Twitter Нобелевского комитета, американские экономисты удостоились награды за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ. Нордхаус и Ромер разработали подходы к одним из основополагающих и насущных вопросов нашего времени, касающегося обеспечения долгосрочного, устойчивого экономического роста.



Нобелевская премия по экономике, в отличие от пяти других — по медицине, физике, химии, литературе и премии мира, — учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1968. С этих пор финансовая организация ежегодно отчисляет в Нобелевский комитет сумму, равную размеру премии.



Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов рассказал НСН, насколько интересны и актуальны исследования в области изменения климата и экономического роста. По его словам, дело обстоит не только в моде на эти исследовательские темы, но и в их влияние на современный мир.



«Понятно, что влияние климата на мировую экономику, если речь идет об относительно коротких временных промежутках (годы, пятилетки), не слишком велико. Но сама по себе тема изменения климата под воздействием деятельности человека является достаточно важной, по крайней мере, с точки зрения исследователей из развитых стран. Поэтому в этом плане тема скорее не столько дань актуальности, сколько дань модности. Такое бывает и сильно осуждать Нобелевский комитет за такой подход, наверное, не стоит. Раз люди интересуются этой темой, то логично, что ее высоко оценивает, в том числе и Нобелевский комитет», — рассказал экономист.

Экономист отметил актуальность темы экономического роста и бурных споров, которые развернулись вокруг этой темы. По словам эксперта, феномен экономического роста вообще очень интересен. Это в частности связано с тем, что за последние 100 лет все привыкли к бурному росту экономики. Однако в период предшествующий промышленной революции тенденции были совершенно иными.



«Обычный темп роста был равен примерно 1% в год, что по нынешним временам считается очень низким. Поэтому существует точка зрения, что нынешний период высоких темпов экономического роста, который длится в разных странах с момента промышленной революции по настоящий момент, является аномалией. Для мировой экономики в норме более характерны более низкие темпы роста. Причем последние годы все больше и больше исследователи придерживаются именно этой точки зрения. Если эта гипотеза подтвердится, то многим правительствам придется сильно пересмотреть свои планы. Поэтому все, что связано с природой экономического роста именно сейчас, когда мировая экономика растет достаточно медленно или имеет тенденцию к замедлению, тоже привлекает очень большое внимание», — заключил он.

Напомним, в прошлом году премия была вручена американскому экономисту Ричард Талер «за вклад за изучение поведенческой экономики». В этом году церемония вручения Нобелевской премии состоится 10 декабря в Стокгольме, в день смерти её основателя Альфреда Нобеля.





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