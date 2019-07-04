Эксперт рассказал, почему маленькие торговые точки более выгодные

2019-07-04T12:42Z

2019-07-04T12:42Z

https://realty.ria.ru/20190704/1556199286.html

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Недвижимость РИА Новости

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Недвижимость РИА Новости

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МОСКВА, 4 июл — РИА Недвижимость. Небольшие уличные магазины способны принести в три раза больше выгоды, чем сетевые торговые точки, рассказал в ходе форума «Мой район» доцент кафедры градостроительства Высшей школы дизайна Гарвардского университета, директор GDS City Form Lab Андрес Шевчук.

«Две трети, или порядка 60% поездок, которые люди совершают в городе, не имеют отношения к поездкам на работу и обратно. Это социальная функция, например, поездки к друзьям и в магазины», — сказал эксперт.

По его словам, каждый поступающий в небольшой уличный магазин доллар возвращает в локальную экономику 45 центов. А в сетевых магазинах остается только 12 центов. Таким образом, экономическое преимущество у небольших магазинов выше в три раза, чем у сетевых.

«Слабые связи в обществе очень важны. Слабые связи — это люди, которые мы знаем, но видим раз в год. Это люди, которые мы встречаем на конференциях и на мероприятиях по работе. Чаще они играют важную роль, например, в поиске работы. Уличная коммерция играет очень важную роль в установлении так называемых слабых связей. Например, это уличные разговоры и знакомства в кафе. Вопрос городского планирования и дизайна должен подталкивать к установлению слабых связей», — отметил Шевчук.

Он также напомнил о мировом тренде, когда сейчас семьи, которые жили в пригороде, предпочитают возвращаться в город — это также влияет на развитие торговли.

Также эксперт обратил внимание на то, что электронная коммерция меняет разновидности магазинов, которые выживают на улице. «Как города и жильцы должны поддерживать уличную коммерцию? На уличную коммерцию влияет демография, экономические кластерные силы и использование семьи, транспортные затраты, нормативы и локации. Паттерн каждой улицы никогда не остаётся статичным длительный период времени», — указал Шевчук.

Он также отметил, что небольшие магазины сбиваются в кластеры. «Вместо пяти поездок в разные точки города мы можем купить все в одном кластере, люди выбирают места с комплиментарными товарами. Схожие по ассортименту магазины находятся друг рядом с другом, и это им выгодно. Конкурентные кластеры соревнуются по цене и вместе привлекают больше пользователей, чем по одиночке. Как группа они приглашают больше клиентов. Чаще всего в кластеры сбиваются спортивные и книжные магазины», — рассказал Шевчук.

По его данным, часто схожие по ассортименту магазины находятся на расстоянии не более 100 метров от соседа. Такая тенденция характерна, например, для Лос-Анжелеса. В Нью-Йорке самый большой кластер включает 33% магазинов в городе.

Развитию уличного ритейла способствует уличный транспорт, добавил Шевчук. Где больше люди пользуются уличным транспортом, например, лодочным или велосипедным, там очень высокая плотность ритейла. Например, такая ситуация характерна для Венеции.

«Магазинам надо предлагать низкую аренду, чтобы они могли выжить. Также городам надо планировать электронную торговлю. Уличная торговля может превращать улицы в путешествия, как это происходит, например, на Елисейских полях. Электронная торговля не сможет конкурировать с переживаниями впечатлений», — заключил Шевчук.

С более подробной информацией о форуме «Мой район» можно познакомиться на его официальном сайте.

27 сентября 2018, 16:39

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