Эксперт рассказал о последствиях для Украины отсутствия авиасообщения с РФ | Экономика | Деньги

Москва, 3 ноября — АиФ-Москва.

Директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко заявил, что авиаотрасль страны ждет печальный сценарий в случае, если не будет восстановлено авиасообщение с Россией.

На своей странице в Facebook он написал, что облет территории и акватории России украинским перевозчикам «влетает в конкретную копейку». Так, например, рейс Киев – Алматы обходится в 10 тысяч долларов. При этом увеличивается и время полета.

Белашко считает, что для роста украинской авиаотрасли недостаточно отменить акциз на авиатопливо и НДС на внутренние рейсы. Должно быть восстановлено сообщение с Россией, в том числе авиатранзит, подчеркнул он.

Помочь выжить отрасли также может компенсация стоимости облета авансом, но гражданская авиация развития не увидит, добавил эксперт.

Белашко предупредил, что, если не будет восстановлено авиасообщение с Россией, Украина столкнется с отменой рейсов и закрытием маршрутов, а также будет сокращаться персонал, уменьшаться налоговые поступления и ухудшаться логистический климат.

Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. 11 октября этого года украинский президент Владимир Зеленский назвал странным то, что между Украиной и Россией курсируют поезда, но не летают самолеты. Он отметил, что это влечет за собой банкротство украинских компаний.

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