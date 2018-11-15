Эксперт рассказал, когда может наступить мировой экономический кризис

15:1915.11.2018

(обновлено: 15:46 15.11.2018)

5424720

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Очередной циклический кризис в мировой экономике может наступить в период с 2019 по 2021 годы, однако его масштаб предсказать сложно, заявил экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

JP Morgan назвал самые надежные мировые валюты на случай кризиса

«Самое яркое практическое применение имеют среднесрочные циклы, или циклы Жюгляра, длятся они 7-12 лет … 1986-87 годы, 1997-98 годы, 2008 год – каждый из этих периодов характеризовался тем, что в мировой экономике возникали какие-то трудности. Эти трудности имели разную реализацию в разных странах. Допустим, в 1986-1987 годы в США было умеренное снижение темпов экономического роста, но (в мире. – Прим. ред.) сильно падали цены на нефть», — сказал он, выступая на конференции «Лизинг и sharing economy», которая прошла в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«В 1997 году кризис в большей степени затронул Юго-Восточную Азию и у нас вызвал дефолт. 2008 год – досталось всем, причем почти синхронно. Не надо быть пророком, чтобы с большой вероятностью спрогнозировать повторение этого цикла где-то, наверное, в районе 2019 —2021 годов», — продолжил он.

Хестанов отметил, что время возникновения тех или иных событий в экономике прогнозируется очень тяжело. «Тем не менее, с довольно большой вероятностью где-то в диапазоне 2019-2021 год, скорее всего, нас ждет очередной циклический кризис. Трудно сказать, на какой год он будет похож», — заметил эксперт.

Аналитик прокомментировал прогнозы о повторении мирового кризиса 1998 года

По его мнению, для того чтобы лучше понять, как будут развиваться события, нужно посмотреть, чего ожидать от политики процентных ставок крупнейшей экономики мира – то есть от действий ФРС США. Он отметил, что индекс стоимости недвижимости в крупнейших городах США недавно превысил тот уровень, с которого стартовал ипотечный кризис 2007 года. Это, по мнению Хестанова, может привести к дальнейшему росту ставки ФРС.

Также, стоит обратить внимание на уровень международных резервов Китая, который достиг максимума в начале 2015 года, с тех пор объемы резервов падали. «В любом, случае если резервы значительно падают, какие-то проблемы в китайской экономике растут», — обратил внимание эксперт.





Источник