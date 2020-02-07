Эксперт рассказал к чему ведёт мировую экономику новый китайский вирус

О далеко идущих последствиях для мировой экономики от распространения китайского вируса нового типа не говорил разве что ленивый. Хотя уже наверное и такие высказались. Однако мнение отдельных экспертов стоит всё же послушать повнимательнее и на то есть основания.

Так, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов на днях заявил, что экономика Китая не только справится с последствиями, вызванными коронавирусом, но и очень быстро после этого восстановится. Как собственно, и мировая экономика.

К слову сказать, Андрей Иванович Колганов — российский экономист, доктор наук (имеющий эту степень ещё с 1990 г.), который является автором более 120 научных работ в своей профессиональной сфере, подготовивший четверых кандидатов наук и т.д.

В общем, к мнению данного специалиста по части вопросов связанных с экономическими процессами, по нашему убеждению, стоит прислушаться.

Своё мнение о том, что у Китая в экономике будет на самом деле всё нормально, Колганов высказал после слов спикера Совфеда Валентины Матвиенко, озвученных ею во время рабочей поездки в Брянскую обл. Она ранее заявила, что эпидемия станет причиной довольно тяжёлых последствий для экономики всего мира.

Экономист Андрей Колганов высказался следующим образом:

«Мне кажется, она сильно преувеличивает проблему, — сказал Колганов … Ещё какое-то время понадобится на то, чтобы привести всё норму, и отрицательные последствия для китайской экономики на этом будут исчерпаны. За январь-февраль Китай понесёт определённые экономические потери, что также скажется и на мировой экономике». — подытожил специалист.

Кстати, как сообщалось ранее новостным порталом «Листай.ру», убытки экономики КНР от последствий эпидемии, по предварительным оценкам составят около 60 миллиардов долларов только в первом квартале этого года. А это как Вы понимаете суммы очень серьёзные. В мире например, есть много стран, которые от потери таких сумм можно просто «закрывать».

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Но Китай обладает самой мощной экономикой в мире и потому, действительно, может достойно выйти из такой ситуации. Конечно, если всё закончится поскорее.

Ведь тут проблема имеет двоякий характер. Ущерб экономике Поднебесной наносит же не сам вирус, а шум и паника вокруг данной ситуации. А это уже процесс подогреваемый извне, на который КНР не может прямо влиять. Кто знает когда это, прекратится?

И этот фактор не стоит забывать не одному экономисту.

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