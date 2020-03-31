Эксперт РА оценило потери России от коронавируса — Frank RG

Российские власти ожидают, что восстановление мировой экономики

Дополнительные меры поддержки экономики могут быть объявлены не раньше июня

В уязвимом положении находятся заемщики, работающие в небольших компаниях

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Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах выпустил обзор «Корономика: до прояснения ситуации». По мнению эксперта, при неблагоприятном сценарии ВВП России может потерять до 3% в 2020 году.

Детали. Меры поддержки экономики, заявленные правительством и ЦБ, рассчитаны на быстрое прохождение периода карантина и экономического шока, а также на быстрое восстановление мировой экономики за счет программ поддержки экономики в США, Великобритании, Германии и Китае, пишут аналитики.

Россия, в отличие от западных стран, озвучивает планы по поддержке экономики постепенно «с увеличением размера ассигнований и гарантий по мере углубления кризиса и понимания того, активность и занятость в каких отраслях страдают больше всего». Власти рассчитывают, что острая фаза эпидемии и первая фаза кризиса в США и Европе пройдут за 3 месяца, и в середине года будет понятно, куда необходимо тратить деньги. «До этого времени власти предпочитают аккуратно оттягивать момент, то есть в основном выдавать гарантии, кредиты и отсрочки, вводить разнообразные каникулы, размазывать издержки и убытки между бюджетом, бизнесом и банками», — сказано в отчете.

Эту стратегию авторы отчета называют разумной. Они также отмечают, что снижение доходности ОФЗ, стабилизация курса рубля и отсутствие паники банковских вкладчиков говорят о том, что властям удается справиться с ситуацией. Поэтому в ближайшее время дополнительных мер поддержки, таких как раздача денег населению или рекапитализация банков (в случае ухудшения качества кредитов россиян из-за коронавируса) не будет. Основные решения и расходы отложены до июня-июля, подчеркивают авторы.

Варианты развития событий. Если ставка на скорую глобальную реанимацию сработает, то начнется быстрый восстановительный рост, а рост ВВП России по итогам 2020 года составит около нуля. Если же зарубежные программы поддержки окажутся неэффективными, а глобальная экономика не начнет быстро восстанавливаться, Россию ждут тяжелое второе полугодие и существенные расходы из Фонда национального благосостояния в 2020 и в 2021 году, но даже с ними экономика потеряет не менее 3%.

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›Мнение эксперта. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай полагает, что мировую экономику ожидает восстановление. «Некоторые небольшие компании, существовавшие с низкой маржей и большим накопленным долгом уйдут с рынка, а люди, потерявшие работу, найдут новую не сразу. Но в целом в мире будет большой рост с низкой базы», — говорит он.

В России есть свои нюансы — многое будет зависеть от цен на нефть и ситуации с малым бизнесом, от которого зависит платежеспособность многих компаний и работающих там людей. «Малый бизнес в связи с кризисом может реструктурировать свои кредиты, но основная проблема — не в кредитах. Государство предложило бизнесу отсрочку по налогам вместо каникул — это значит, что в 3-4 квартале предпринимателям придется заплатить налоги, по сути, в двойном размере. Не факт, что у бизнеса к этому моменту будет с чего платить налоги», — объясняет Порывай. В таком случае есть риск, что люди, занятые в малом бизнесе, потеряют работу и не смогут платить по своим кредитам, а как правило, больше всего кредитов у россиян с низким доходом, отмечает он. Поэтому последствия проблем в малом бизнесе могут почувствовать банки.

Контекст. Ранее Moody’s сообщило, что мировая экономика может вернуться к росту во 2 полугодии 2020 года. По мнению аналитиков, стоимость барреля нефти в 2020 году в среднем будет составлять $40-45, после чего вернется в диапазон $50-70.

А ЦБ 20 марта объявил о расширении программы рефинансирования малого и среднего бизнеса — на дополнительные кредиты малому бизнесу со ставкой для банков 4% будут выделены 500 млрд рублей. В рамках действующего лимита в 175 млрд рублей ставка для банка будет снижена с 6% до 4%, а для конечного заемщика она не должна превышать 8,5%. Кроме того, до 30 сентября банки и МФО смогут не ухудшать оценку финансового положения заемщиков-малых компаний и качество обслуживаемого долга.

Зачем вам об этом знать. Обзор Табаха из Эксперт РА — это еще одна попытка оценить экономическую ситуацию в стране и сделать прогноз на ближайший год. Табах считает, что если потребуются дополнительные меры, они будут приняты не раньше июня-июля. Банки могут закладывать эти оценки в свои антикризисные планы на этот год.

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