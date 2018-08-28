Эксперт прокомментировал заявление главы МИД Германии о разработке альтернатив SWIFT в Европе

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28 августа 2018, 20:00
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о разработке альтернатив платёжной системе SWIFT в Европе.
«Конечно, и Франция, и Германия вполне в технических силах это сделать, и финансово тоже», — сказал Суздальцев.
По его словам, нужно, чтобы такая система действовала параллельно с системами, контролируемыми США.
Как считает эксперт, отдельно такого проекта не будет, потому что мировая экономика едина.
«Надо понимать, что даже если есть расхождения в отношении сделки с Ираном, естественно, большие интересы Франции и Германии, конечно, в рынке американском. Это всё будет сделано осторожно», — пояснил он.
Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов оценил в беседе с ФАН слова Мааса о необходимости пересмотреть внешнюю политику в отношении США.
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