Эксперт прогнозирует развал экономики Украины после прекращения транзита газа

Москва, 5 марта. Отказ от российского газа может привести к развалу экономики Украины, считает доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Иван Капитонов.

По его словам, «Газпром» занял четкую позицию и разрывает все контракты с «Нафтогазом», что ставит Киев в безвыходную ситуацию.

После введения альтернативных маршрутов Киев пожет потерять транзитные доходы, предположил эксперт. Он предположил, что использование альтернативных маршрутов транзита газа может быть отложено, но не повлияет на экономическую ситуацию на Украине.

«Полная потеря дохода от транзита и более высокая стоимость энергоносителей, которые закупает Украина, приведут к окончательному развалу экономики», — заявил Капитонов Infox.ru.

Напомним, «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

Автор: Катерина Михайлиди

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