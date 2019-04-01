Эксперт: предвыборные подачки Порошенко привели к дефициту бюджетных средств — новости политики

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Различные «материальные помощи» от власти накануне выборов привели к нехватке бюджетных средств и накоплению долгов воинских частей. Так, у военных начали расти долги за энергоносители и коммунальные услуги. А гражданским, которые работают в воинских частях, в марте урезали доплаты.

REUTERS

Об этом сообщает на своей транице в Фейсбук председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, экономист Андрей Герус.

«Все ради победы. Но не над Путиным, а на выборах. Единовременные денежные подачки, материальные помощи, подкупы привели к резкому дефициту бюджетных средств и сокращению финансирования военных частей — у тех начали накапливаться долги», — пишет Герус.

На минувшей неделе Минобороны направило письмо воинских частей по ситуации с оплатой электроэнергии и коммунальных услуг. Выдержки из этого письма:

«В настоящее время возникла сложная ситуация с оплатой за потребленные воинскими частями (учреждениями) Вооруженных Сил Украины коммунальные услуги и энергоносители за дефицита ассигнований в соответствии с помесячной росписью.

На сегодня задолженность за потребленные военными частями энергоносители и коммунальные услуги составляет 255,4 млн грн.

За несвоевременную оплату снабженческие организации прибегают к начислению пени, блокировка счетов КЭЧ (КЭЧ районов), отключению военных частей от сетей питания.»

Експперт также, со ссылкой на свои источники, отмечает, что «в марте на 20%-30% урезали доплаты гражданским, которые работают в воинских частях/военных городках. Экономия через нехватку денег».

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